Les célèbres héros Yooka et Laylee reviennent plus en forme que jamais ! Lors du MIX x Kinda Funny Spring Game Showcase, Playtonic a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Yooka-Replaylee, une version entièrement remaniée et enrichie du platformer culte Yooka-Laylee. Cette annonce a également été l’occasion de confirmer un partenariat avec PM Studios, qui coéditera le jeu prévu pour 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Un Collectathon Remasterisé et Réinventé

Avec Yooka-Replaylee, Playtonic ne se contente pas d’une simple version améliorée. Ce remake du jeu sorti en 2017 revoit tout en profondeur : graphismes, animations, gameplay et défis. Les environnements sont repensés, les commandes affinées et la carte du monde entièrement redessinée pour une expérience plus fluide et agréable.

Dans la bande-annonce dévoilée, on découvre des mondes vibrants et colorés, toujours inspirés de la grande époque des collectathons des années 90. Une nouvelle monnaie fait son apparition, les Tonics sont de retour avec de nouveaux effets, et les défis sont plus nombreux et mieux équilibrés. De plus, une bande-son orchestrale signée Grant Kirkhope et David Wise sublimera cette nouvelle aventure.

« Yooka-Laylee était déjà notre lettre d’amour à l’âge d’or des platformers. Yooka-Replaylee est une lettre d’amour à cette lettre d’amour. » – Gavin Price, PDG de Playtonic

Les Améliorations Clés de Yooka-Replaylee :