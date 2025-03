L’éditeur Playtonic, en collaboration avec PM Studios, a annoncé que Ruffy and the Riverside sera disponible le 26 juin 2025 sur PC (Steam et Epic Games), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, en version numérique et physique.

Ruffy and the Riverside est un platformer en 3D entièrement dessiné à la main qui revisite le genre collectathon. Le jeu introduit une mécanique originale baptisée « SWAP », permettant au personnage principal, Ruffy, de copier et coller des textures afin de modifier l’environnement. Cette fonctionnalité est utilisée pour résoudre des énigmes, modifier le terrain et influer sur les combats, notamment en remplissant une jauge d’étourdissement lors des affrontements contre les boss.

Le jeu propose également une exploration en monde ouvert, avec des niveaux en 3D et des segments en 2D pour la collecte de trésors. Le récit conduit le joueur à travers sept régions distinctes, chacune présentant ses propres défis et environnements, et intègre divers éléments de quêtes secondaires et de collecte d’objets.