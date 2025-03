I Hate This Place de Broken Mirror Games et Skybound Entertainment est prévu pour le dernier trimestre de 2025

En collaboration avec Skybound Entertainment, Broken Mirror Games est ravi d’annoncer I Hate This Place, un jeu de survival horror en monde ouvert prévu pour le dernier trimestre de 2025 développé par Rock Square Thunder. Sous l’égide du nouveau label d’horreur du studio Bloober Team (connu pour The Medium, Layers of Fear, Observer, SILENT HILL 2), I Hate This Place sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

S’inspirant de la série de comics de Skybound, nommée aux prix Eisner et créée par le scénariste Kyle Starks et le dessinateur Artyom Topilin, I Hate This Place plonge les joueurs dans un monde surnaturel où les règles de la réalité n’ont plus cours. Cette nouvelle expérience de survival horror isométrique profite d’un style visuel saisissant qui mêle l’esthétique des comics des années 80 à des couleurs très vives. Chaque lieu a été conçu avec soin et raconte une histoire déroutante faisant disparaître la frontière entre réalité et cauchemar, dans un monde où la mort vous guette sans cesse.

Les joueurs y incarnent Elena, qui doit lutter pour survivre après avoir réveillé une force maléfique par accident. Dépassés et traqués dans un monde hostile, les joueurs devront analyser rapidement chaque situation, faire usage de l’environnement pour augmenter leurs chances de survie face à de puissants adversaires, ou encore participer à des combats au corps à corps ou à des fusillades privilégiant l’ingéniosité à la force brute. Ils devront également fabriquer des outils essentiels pour survivre dans un milieu sauvage et impitoyable afin d’atteindre un abri avant la tombée de la nuit, l’alternance du jour et de la nuit ayant un impact sur la dynamique de jeu. Quoi que vous fassiez, évitez à tout prix le Horned Man.

Kyle Starks, scénariste du comics I Hate This Place, s’exprime : « I HATE THIS PLACE occupe une grande place dans mon cœur. Ce comics est notre hommage au genre de l’horreur avec Artyom Topilin, dessinateur et cocréateur de la série. Je suis évidemment ravi que notre œuvre soit adaptée en jeu vidéo ! J’ai hâte de mettre mes mains sur le jeu et d’être piégé dans l’affreux ranch du comics ! »

Piotr Babieno, PDG de Bloober Team a commenté : « Nous cherchons toujours à repousser les limites de l’horreur sous toutes ses formes, et ce nouveau titre produit par Broken Mirror Games, I Hate This Place, reflète cette vision. Entre ses mécaniques de survie, son scénario captivant et son identité visuelle unique, I Hate This Place promet de plonger les joueurs dans un cauchemar inoubliable. »