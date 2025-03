Alors que Nintendo s’apprête à révéler officiellement la Switch 2, les rumeurs et fuites continuent de s’accumuler. Cette fois, un utilisateur du forum Famiboards, connu sous le pseudonyme Secretboy, semble avoir dévoilé des détails techniques majeurs sur l’écran de la console.

Secretboy n’est pas un inconnu dans la sphère des leaks concernant la Switch 2. En janvier, il avait annoncé des performances GPU de 3 TFLOPS en mode docké et 1,4 à 1,5 TFLOPS en mode portable, soit des chiffres extrêmement proches des données qui ont fuité plus tard dans le mois (3,1 TFLOPS en docké et environ 1,72 TFLOPS en portable).

Mais ce n’est pas tout : il a aussi été le premier à mentionner le support d’un écran 120 Hz et du VRR (Variable Refresh Rate), une affirmation qu’il a réitérée plusieurs fois depuis.

Un écran LCD 120 Hz avec VRR et HDR

D’après Secretboy, la Switch 2 disposerait d’un écran LCD 120 Hz, compatible HDR et VRR. Cette combinaison permettrait des couleurs plus vives, une fluidité accrue et une meilleure adaptation des jeux aux variations de fréquence d’images, évitant ainsi les effets de saccades.

Il précise également que le choix d’un écran LCD plutôt qu’OLED serait motivé par des considérations de coûts. En intégrant ces technologies dès le lancement, Nintendo offrirait aux développeurs la possibilité d’optimiser leurs jeux en tenant compte du VRR et d’une fréquence d’images cible de 40 FPS en mode portable.

Si ces informations s’avèrent exactes, la Switch 2 pourrait représenter un bond technologique significatif. Contrairement à la Switch OLED et au Steam Deck, qui sont limités à 60 Hz, la nouvelle console de Nintendo pourrait afficher une fluidité doublée.

Nintendo devrait lever le voile sur la Switch 2 lors de son prochain Direct le 2 avril. D’ici là, ces nouvelles rumeurs laissent entrevoir un modèle bien plus performant que son prédécesseur, notamment pour les joueurs en mode portable.