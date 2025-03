Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que des Pokémon chromatiques apparaîtront pour la première fois dans l’application au succès mondial du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket (JCC Pokémon Pocket), dans le cadre de la sortie d’un nouveau Booster à thème, intitulé Réjouissances Rayonnantes, le 27 mars 2025. En outre, les joueurs et joueuses pourront bientôt participer à la première saison des matchs classés, qui inaugurent une nouvelle manière de combattre dans l’application.

Le nouveau Booster à thème Réjouissances Rayonnantes contient plusieurs cartes de Pokémon chromatiques, dont les très populaires Dracaufeu-ex, Lucario-ex et Pachirisu, que les joueurs et joueuses pourront découvrir en ouvrant des Boosters numériques et en utilisant la fonctionnalité de pioche miracle. Les cartes de Pokémon chromatiques du JCC Pokémon Pocket scintillent lorsqu’elles sont inclinées. Ce nouveau mécanisme offre une expérience unique de visionnage des cartes numériques. De plus, à compter du 1er avril, les joueurs et joueuses pourront obtenir un cadre expo et un portfolio sublimes sur le thème de Dracaufeu chromatique afin d’exposer leurs cartes favorites.

​Outre des Pokémon chromatiques, Réjouissances Rayonnantes contient aussi des Pokémon et des Dresseurs et Dresseuses issus des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et notamment de superbes illustrations de Nigirigon, Poussacha et Mashynn.

​Pour fêter la sortie de Réjouissances Rayonnantes, des missions Deck Départ-ex seront disponibles du vendredi 28 mars 2025 à 06:00 UTC au dimanche 27 avril 2025 à 05:59 UTC. Les joueurs et joueuses pourront terminer ces missions en jeu afin de recevoir un ticket deck pouvant être échangé contre l’un des neuf Decks Départ-ex. Une fois ce deck choisi, les 20 cartes qu’il contient seront ajoutées à la collection de cartes du joueur ou de la joueuse.

Matchs classés

Les matchs classés arrivent bientôt dans le JCC Pokémon Pocket. La première saison s’articulera autour de Réjouissances Rayonnantes et aura lieu du 28 mars 2025 à 06:00 UTC au 27 avril 2025 à 05:59 UTC. Dans les matchs classés, chaque Dresseur ou Dresseuse affrontera des adversaires de niveau similaire du monde entier, et recevra un insigne correspondant à son classement en fin de saison qui pourra être affiché sur son profil.