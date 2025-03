Nintendo continue d’étoffer son catalogue rétro sur le Nintendo Switch Online, et cette fois, ce sont quatre titres emblématiques de la Super Nintendo qui feront leur apparition dans l’abonnement de base. Dès le 28 mars 2025, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir Nobunaga’s Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire et Uncharted Waters: New Horizons.

Une mise à jour stratégique pour les amateurs de jeux de gestion

Avec cette nouvelle vague d’ajouts, Nintendo met à l’honneur des jeux de stratégie et de simulation, notamment développés par Koei, spécialiste du genre. Ces titres, bien que moins connus du grand public que d’autres classiques de la SNES, ont marqué les amateurs de jeux de gestion et de conquête historique.

Nobunaga’s Ambition et Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness plongent les joueurs dans le Japon féodal, où ils doivent unifier le pays sous leur bannière en gérant armées et diplomatie.

et plongent les joueurs dans le Japon féodal, où ils doivent unifier le pays sous leur bannière en gérant armées et diplomatie. Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire propose une expérience similaire, mais cette fois en Chine, à l’époque des Trois Royaumes.

propose une expérience similaire, mais cette fois en Chine, à l’époque des Trois Royaumes. Uncharted Waters: New Horizons permet quant à lui d’explorer le monde à l’ère des grandes découvertes, en incarnant différents personnages aux quêtes variées.

Disponibles sans abonnement Expansion Pack

Bonne nouvelle pour les abonnés Nintendo Switch Online : ces jeux seront directement accessibles via l’application SNES, sans nécessiter l’Expansion Pack. Cela signifie que tous les abonnés du service de base pourront y jouer dès leur sortie.

Si Nintendo n’était pas particulièrement actif dans l’ajout de jeux rétro au début du Nintendo Switch Online, la cadence s’est nettement accélérée ces derniers mois. Désormais, il est presque garanti que chaque mois voit l’arrivée d’au moins un nouveau jeu dans les bibliothèques NES, SNES, N64 ou Game Boy. Rendez-vous le 28 mars pour plonger dans ces classiques de la stratégie et de l’exploration.