Longtemps, les jeux de rythme sur console poussaient les joueurs à utiliser leur corps pour se déhancher sur des rythmes endiablés comme Just Dance ou à se servir de faux instruments de musique comme Rock Band ou Guitar Hero. Mais mélanger jeu de rythme et jeu de tir n’est pas vraiment courant, et un jeu comme Rez sorti sur Dreamcast et PS2 puis réédité sur les consoles de dernière génération propose ce cross-over bizarre. Aujourd’hui sur Switch, Robobeat ose mélanger tir et rythme.

This is the rhythm of the night

Pas besoin d’expliquer ce qu’est le jeu Robobeat, tout est dans le titre, on incarne un robot qui a le rythme. Une petite introduction nous permet de prendre en main le gameplay et de tenter de tirer en rythme sur un bouton dans un mur pour ouvrir une porte puis de tirer sur quelques ennemis pour comprendre le fonctionnement du tir. Ensuite, nous nous retrouvons dans un hub qui nous permet de choisir le niveau que l’on veut parcourir selon la difficulté. On trouve quatre niveaux : communication, l’armurerie, le bureau et la salle de Frazzer qui se débloqueront au fur et à mesure de notre progression.

Il faut se défaire de ses réflexes de joueur de FPS et ne pas arroser la salle en entrant, il faut laisser la musique nous faire entrer dans le rythme et tirer sur le bon tempo. Les ennemis meurent s’ils sont touchés selon le rythme de la musique pas selon le nombre de balles qui les atteignent. Très souvent, une indication apparaît indiquant que l’on est « offbeat », c’est-à-dire hors tempo. Les premières parties sont compliquées, car on perd alors qu’on a passé son temps à tirer. Quand enfin, on rentre dans la musique, les ennemis se mettent à mourir en deux balles bien placées sur le tempo et on progresse. Le but est bien sûr de faire des combos pour éradiquer les ennemis qui nous assaillent le plus vite possible. Il y a des flèches qui viennent du bord de l’écran jusqu’à notre viseur, et quand elles atteignent le centre, cela donne le tempo. Il faut bien y faire attention, mais une fois le truc compris, il n’y a plus qu’à se laisser porter par la musique.

Love on the beat

Dans Robobeat, on avance de salle en salle, on vide chaque salle de ses ennemis et on passe à la suivante. Il y a une vraie satisfaction quand on entre dans la zone et que nos tirs sont calqués sur la musique. Le jeu nécessite de beaucoup esquiver les tirs ennemis, donc il faut se concentrer sur la musique pour nos tirs et sur l’écran pour éviter les boules de feu ennemies. Les développeurs font générer les niveaux de façon procédurale. On reconnaît donc les lieux dans leurs grandes lignes, mais les lieux d’apparition des ennemis sont différents à chaque partie.

Visuellement, nous sommes face à des environnements plutôt vides, avec des sortes de grands hangars froids et gris, le tout relevé par des couleurs néons et des graffitis colorés qui font penser à des niveaux de jeu comme Quake ou Doom. Ces environnements permettent de bien faire ressortir les ennemis. Sur le plan sonore en revanche, ça tape et c’est fort, ce sont des musiques le plus souvent à plus de 100 BPM qui sont proposées pour que le rythme ne faiblisse pas.

Le jeu est intense, mais ne plaira pas à tout le monde. On court, on saute, on tire, mais il faut le faire avec style. Attention, on ne peut pas récupérer de la vie au cours d’un run, il n’y a pas de power-ups à trouver, on peut faire exploser des caisses et des tonneaux, mais ça ne régénère pas notre personnage. Tout au long des niveaux, nous débloquons des cassettes de musique qui vont nous permettre de changer la musique du jeu et donc le tempo des tirs. On débloque aussi des cartes qui nous permettront d’effectuer des coups spéciaux ou d’avoir des techniques spéciales comme courir sur un mur quelques instants.

Robobeat est disponible sur l’eShop pour vingt euros environ.