Voicemod, l’un des logiciels de modification de voix les plus populaires sur PC, s’apprête à révolutionner le chat vocal sur consoles. Annoncé lors du Future Games Show, l’outil arrivera bientôt sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X/S grâce à un dongle spécifique : le Voicemod Key.

Jusqu’à présent, les modificateurs de voix étaient principalement réservés aux joueurs sur PC. Voicemod contourne cette limitation avec une solution matérielle :

Le Voicemod Key se connecte via USB à un smartphone ou une tablette .

se connecte via USB à un . Il utilise ensuite deux prises audio pour s’interfacer entre le casque et la console .

pour s’interfacer entre le et la . Ce système permet de modifier la voix en temps réel avec une latence minimale, sans impacter les performances des jeux.

L’outil propose plus de 200 effets vocaux, allant du changement de genre aux voix chantées, en passant par des effets personnalisables grâce au Voicelab.

Voicemod est compatible avec de nombreux jeux en ligne comme Among Us, Overwatch 2 et Marvel Rivals, permettant d’ajouter une touche d’immersion ou d’amusement aux parties en multijoueur.

Les joueurs pourront également profiter de tendances communautaires, en intégrant des voix et effets sonores créés par d’autres utilisateurs, ou concevoir leurs propres modifications en quelques secondes.

Le Voicemod Key sera disponible à différents tarifs selon le profil des utilisateurs :