Le studio Villain Games a annoncé le développement de Hero’s Hand, un jeu mêlant poker, RPG et roguelite, prévu sur Nintendo Switch en 2026.

Dans Hero’s Hand, les joueurs incarnent le Chevalier des Piques et parcourent le monde de Cardunia pour affronter des monstres et sauver le royaume. Le gameplay repose sur des mécaniques uniques où chaque déplacement permet de ramasser des cartes pour composer la meilleure main de poker possible et ainsi déclencher des attaques.

Les fonctionnalités clés

Des combats basés sur le poker : Les joueurs doivent composer les meilleures combinaisons de cartes pour forger des armes spirituelles et vaincre des monstres dotés de pouvoirs spécifiques.

: Les joueurs doivent composer les meilleures combinaisons de cartes pour forger des armes spirituelles et vaincre des monstres dotés de pouvoirs spécifiques. Un équipement puissant à dénicher : Des reliques influencent le gameplay en offrant des bonus puissants, mais les acquérir demandera parfois plus qu’un simple paiement en or.

: Des influencent le gameplay en offrant des bonus puissants, mais les acquérir demandera parfois plus qu’un simple paiement en or. Un système de progression RPG : Chaque partie permet de faire évoluer son personnage , débloquer plus d’options, améliorer son équipement et bénéficier de nouveaux effets de fortune.

: Chaque partie permet de , débloquer plus d’options, améliorer son équipement et bénéficier de nouveaux effets de fortune. Une exploration narrative : Des mini-quêtes façon « choisissez votre aventure » permettent de résoudre des mystères et récupérer des objets rares. Les joueurs pourront enrichir leur « Carduniapedia » en découvrant tous les secrets de Cardunia.

En plus de son concept novateur, Hero’s Hand se démarque par une animation dessinée à la main, promettant un style visuel unique.

Vessels of Decay est un action-aventure inspiré des jeux rétro, se déroulant dans une Scandinavie post-apocalyptique envahie par des créatures issues de la mythologie et du folklore nordique. Le joueur suivra Freja et Mud, un duo de frère et sœur, dans un monde envahi par la nature et les monstres ancestraux.

Avec la chute de la civilisation, d’anciennes forces ont émergé des vestiges du monde. Désormais, ces créatures mythiques errent sur les terres dévastées, imposant leurs lois et leurs légendes dans un univers où l’homme n’est plus qu’un souvenir.

Des combats dynamiques et intenses

Un système de combat libre : Chaque affrontement permet d’aborder les combats de différentes manières, offrant un gameplay fluide et adaptable.

: Chaque affrontement permet d’aborder les combats de différentes manières, offrant un gameplay fluide et adaptable. Des exécutions uniques : Chaque ennemi peut être achevé de façon spectaculaire grâce à des animations de finition percutantes.

: Chaque ennemi peut être achevé de façon spectaculaire grâce à des animations de finition percutantes. Des combats de boss en plusieurs phases : Les créatures légendaires nordiques ne se laissent pas vaincre facilement, nécessitant de la stratégie et des réflexes pour les affronter et les éliminer.

Le jeu propose une direction artistique en pixel art soignée, mettant en scène un monde contrasté où les vestiges d’une société moderne se mêlent à une nature renaissante et aux forces surnaturelles. Vessels of Decay promet une atmosphère à la fois mélancolique, immersive et rythmée par une action effrénée.

Cthuloot annoncé sur Nintendo Switch : une aventure coopérative inspirée de Lovecraft

Cthuloot est un jeu d’arcade coopératif jouable jusqu’à quatre joueurs, où l’exploration et la collecte de trésors sont au cœur de l’expérience. Les joueurs incarneront des pilleurs de reliques mythiques, affrontant des pièges et des dangers insoupçonnés, y compris des menaces venues d’autres dimensions.

Caractéristiques principales

Un jeu en équipe : Jouez avec vos amis ou en famille, en local ou en ligne, jusqu’à 4 joueurs.

: Jouez avec vos amis ou en famille, en local ou en ligne, jusqu’à 4 joueurs. Campagne coopérative : Explorez 4 chapitres et plus de 75 niveaux , remplis de surprises.

: Explorez , remplis de surprises. Une expérience accessible : Pas de violence ni de combats, juste un univers inspiré de Lovecraft avec une touche légère et humoristique .

: Pas de violence ni de combats, juste un . Un style « Pulp Cthulhu » : Une approche décalée de l’univers de l’écrivain, offrant une ambiance ludique et immersive.

Avec son gameplay convivial et son ambiance unique, Cthuloot promet une aventure coopérative captivante sur Nintendo Switch, parfaite pour les amateurs de mystères et d’exploration en groupe.

Le studio Little Guy Games a annoncé aujourd’hui que son prochain titre, Endless Night: The Darkness Within, sera disponible sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le troisième trimestre 2025.

Endless Night: The Darkness Within est un jeu d’aventure psychologique et d’action où les joueurs devront affronter leurs démons intérieurs, résoudre des énigmes complexes et lever le voile sur le passé tourmenté du protagoniste, Jake.

L’histoire plonge les joueurs dans les profondeurs de l’esprit du personnage, un lieu où peurs, doutes et souvenirs oubliés prennent vie. Jake devra faire face à cette obscurité grandissante et décider s’il veut la combattre ou s’y abandonner.

Le jeu promet une expérience de plateforme unique, où les joueurs pourront utiliser des luciole dotées de capacités extraordinaires comme des boosts horizontaux et verticaux, la téléportation ou encore la manipulation de la gravité.

Les combats mettront en scène une variété d’ennemis aux schémas d’attaque complexes, exigeant des stratégies adaptées. En progressant, Jake pourra débloquer de nouvelles compétences, acquérir de l’équipement puissant et personnaliser son style de combat pour affronter des adversaires toujours plus redoutables.

Avec ses visuels saisissants et une ambiance mystérieuse, Endless Night: The Darkness Within promet une aventure immersive et intrigante, où chaque ombre cache un secret.

Les joueurs auront également la possibilité de personnaliser leur personnage avec un large éventail d’équipements, permettant d’exploiter des combinaisons de compétences puissantes.

Préparez-vous à explorer les ténèbres de l’esprit humain lorsque Endless Night: The Darkness Within arrivera sur Nintendo Switch en 2025.

L’éditeur Sometimes You et le développeur Megalixir Games ont annoncé que Sol Dorado Heist arrivera sur Nintendo Switch le 2 avril 2025.

À mi-chemin entre le roman visuel et l’enquête interactive, Sol Dorado Heist plonge les joueurs dans une histoire captivante où chaque choix influence le déroulement de l’intrigue. Avec quatre fins possibles, il faudra faire preuve de prudence et de discernement pour découvrir la vérité.

L’histoire suit Alex Thorn, une jeune femme qui se réveille amnésique dans une chambre inconnue. Petit à petit, elle reconstitue les pièces du puzzle : elle aurait participé au braquage de plusieurs casinos aux côtés d’un mystérieux criminel, The Silent Ace.

Mais la police est désormais sur ses traces, et The Silent Ace prépare un dernier coup : le braquage du célèbre casino Sol Dorado. Alex devra faire des choix cruciaux pour retrouver la mémoire, traquer le criminel avant la police et découvrir la vérité sur son passé.

Caractéristiques principales

Une enquête immersive : un thriller captivant rempli de dialogues dynamiques, de personnages intrigants et de nombreuses décisions à prendre.

: un thriller captivant rempli de dialogues dynamiques, de personnages intrigants et de nombreuses décisions à prendre. Des choix qui comptent : selon les décisions prises, l’histoire prendra une direction différente et mènera à l’une des quatre fins possibles .

: selon les décisions prises, l’histoire prendra une direction différente et mènera à l’une des . Un style visuel unique : une direction artistique soignée avec une galerie permettant d’admirer les illustrations.

: une direction artistique soignée avec une galerie permettant d’admirer les illustrations. Une rejouabilité importante : il faudra explorer plusieurs chemins pour percer à jour tous les mystères du Sol Dorado.

L’éditeur Soft Source et le développeur Starvania Studio ont annoncé la sortie de Bahamut and the Waqwaq Tree sur Nintendo Switch, prévue pour le troisième trimestre 2025.

Bahamut and the Waqwaq Tree est un jeu d’aventure en 2D qui puise ses inspirations dans les récits mythologiques arabes. Le jeu plonge les joueurs dans Ma’een, un royaume sous-marin autrefois prospère, désormais rongé par les ténèbres.

Ma’een regorge de paysages aquatiques fascinants, des écosystèmes florissants aux vestiges d’une civilisation oubliée. Mais à mesure que la corruption s’étend, l’environnement devient plus hostile, obligeant les joueurs à maîtriser l’exploration et à percer les mystères des profondeurs.

Pour sauver Ma’een, les joueurs devront manipuler la lumière afin de repousser les ténèbres. Il sera possible d’utiliser des boucliers de lumière pour se protéger des créatures tapies dans l’ombre et de purifier les zones corrompues pour restaurer l’éclat de l’océan.

L’aventure proposera également une dimension énigmatique, où il faudra déchiffrer d’anciens vestiges, résoudre des puzzles inspirés des ruines antiques et percer les secrets d’un royaume oublié.

Le jeu narratif Caligo, développé et publié par Krealit, s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Initialement sorti sur Steam en 2017, ce titre fera son arrivée sur consoles grâce au portage assuré par l’éditeur Sometimes You.

Caligo est un walking simulator immersif axé sur l’exploration et la narration. Le jeu propose une expérience contemplative où le joueur doit écouter et observer pour progresser dans une histoire mystérieuse et introspective.

La trame de Caligo évoque l’obscurité intérieure que chacun traverse à sa manière. Pour certains, ce sera un voyage bref mais intense, pour d’autres, un moment de sérénité. Certains y verront leurs pires cauchemars, tandis que d’autres y trouveront une révélation.

Caractéristiques du jeu

Une galerie de personnages variés , chacun ayant un lien unique avec l’histoire.

, chacun ayant un lien unique avec l’histoire. Des environnements étranges et immersifs , avec une ambiance propre à chaque lieu visité.

, avec une ambiance propre à chaque lieu visité. Un doublage intégral qui donne du sens aux dialogues et construit progressivement l’histoire du protagoniste.

qui donne du sens aux dialogues et construit progressivement l’histoire du protagoniste. Un choix crucial à faire, qui permettra aux joueurs de mieux comprendre leur propre perception de l’expérience.

Le jeu de survie Into the Dead: Our Darkest Days se prépare à débarquer sur Nintendo Switch. Ce side-scroller de survie en abri met les joueurs au défi de guider un groupe de survivants désespérés à travers une ville en proie à une apocalypse zombie. Fabrication d’armes, gestion des ressources, équilibre des besoins du groupe et décisions difficiles seront au cœur de cette aventure où chaque choix peut être fatal.

L’histoire se déroule en 1980 à Walton City, une métropole côtière écrasée par une vague de chaleur et une crise économique dévastatrice. Tout bascule lorsqu’une épidémie de zombies atteint les côtes américaines, plongeant la ville dans le chaos. Les rares survivants, coupés de toute aide extérieure, doivent s’unir pour fuir la cité infestée de morts-vivants.

Un gameplay stratégique et impitoyable

Into the Dead: Our Darkest Days propose une approche réaliste de la survie où chaque décision compte.

Planifier la survie : Trouver des abris, les améliorer pour protéger le groupe, tout en sachant qu’aucune barrière ne tiendra indéfiniment face aux hordes de zombies.

: Trouver des abris, les améliorer pour protéger le groupe, tout en sachant qu’aucune barrière ne tiendra indéfiniment face aux hordes de zombies. Gérer les ressources et les besoins : Équilibrer la faim, la fatigue et le moral des survivants. Soigner les blessures et les traumatismes psychologiques comme les cauchemars.

: Équilibrer la faim, la fatigue et le moral des survivants. Soigner les blessures et les traumatismes psychologiques comme les cauchemars. Explorer et s’adapter : Fouiller Walton City à la recherche de provisions, affronter des menaces humaines et zombies, et choisir entre la discrétion ou le combat brutal.

: Fouiller Walton City à la recherche de provisions, affronter des menaces humaines et zombies, et choisir entre la discrétion ou le combat brutal. Prendre des décisions difficiles : Qui sauver ? Qui abandonner ? Jusqu’où aller pour survivre ? Chaque choix façonne l’histoire et le destin du groupe.

: Qui sauver ? Qui abandonner ? Jusqu’où aller pour survivre ? Chaque choix façonne l’histoire et le destin du groupe. Un monde dynamique : Chaque partie sera différente grâce à une variabilité des environnements et des événements imprévisibles.

Le studio Green Tile Digital a annoncé l’arrivée de son prochain jeu, Locomoto, sur Nintendo Switch. Ce jeu de simulation de vie et d’aventure ferroviaire est attendu pour fin 2025.

Dans Locomoto, les joueurs incarnent un conducteur de train et doivent gérer leur locomotive en s’occupant de leurs passagers tout en explorant des paysages enchanteurs. Personnalisation du train, crafting, gestion des voyageurs et interactions avec des personnages hauts en couleur sont au cœur de cette expérience immersive, le tout accompagné d’une bande-son lo-fi apaisante.

Le jeu propose une approche détendue et créative avec plusieurs fonctionnalités :

Gérer et agrandir son train : Personnalisez vos wagons avec des meubles et objets fabriqués à partir des ressources collectées au fil de l’aventure. Ajoutez de nouveaux wagons pour accueillir davantage de passagers et améliorer leur confort.

: Personnalisez vos wagons avec des meubles et objets fabriqués à partir des ressources collectées au fil de l’aventure. Ajoutez de nouveaux wagons pour accueillir davantage de passagers et améliorer leur confort. Un système de crafting dynamique : Créez des meubles et autres objets en utilisant différentes ressources, influençant ainsi leur apparence et leur couleur.

: Créez des meubles et autres objets en utilisant différentes ressources, influençant ainsi leur apparence et leur couleur. Personnalisation du personnage : Choisissez parmi une grande variété d’apparences animales , de couleurs et d’accessoires vestimentaires collectés tout au long du voyage.

: Choisissez parmi une , de couleurs et d’accessoires vestimentaires collectés tout au long du voyage. Interaction avec des personnages uniques : Rencontrez et aidez divers habitants du monde de Locomoto en réalisant leurs requêtes. En retour, obtenez des récompenses telles que des vêtements, des ressources et des plans de fabrication.

Le PDG de Green Tile Digital, Ben Clarke, a déclaré :

“Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe a accompli jusqu’ici. Le développement a parfois été exigeant, mais nous avons aussi pris beaucoup de plaisir. Nous sommes reconnaissants envers notre communauté, qui nous a déjà fourni de précieux retours depuis la sortie de notre démo. Nous avons hâte d’accueillir encore plus de joueurs dans notre aventure.”

Locomoto promet une expérience apaisante et immersive, idéale pour les amateurs de simulation cosy et d’aventure ferroviaire.

Une toute nouvelle bande-annonce a été diffusée pour le prochain jeu d’action en 3D SONOKUNI. Alors que cette bande-annonce indique la date de sortie sur Steam, les développeurs ont confirmé sur Twitter que le jeu sortira le 31 mars sur Nintendo Switch ! Dans SONOKUNI, les joueurs incarnent Takeru, un assassin solitaire chargé d’attaquer une superpuissance surréaliste dotée d’un pouvoir biotechnologique. Joignez-vous à son combat pour trouver un équilibre entre la moralité de la violence extrême et la défense de son propre peuple, dans une histoire inspirée de la mythologie japonaise réelle (chaque moment étant ponctué d’une bande-son viscérale du développeur et groupe de hip-hop japonais Don Yasa Crew).

Sortie sur Nintendo Switch le 4 avril 2025 pour 19,99 $ ! Profitez d’une réduction de 20 % pendant les deux semaines de précommande.

Ce Jeu Essaie-t-il de Me Tuer ? est un mélange captivant d’horreur et de casse-tête à la première personne. Piégé dans une cabane mystérieuse au fond de la forêt, vous devez jouer à un jeu vidéo proposé par l’étrange propriétaire pour recouvrer votre liberté. Mais très vite, les frontières entre la réalité et le jeu s’effacent. Les pièges du jeu apparaissent dans le monde réel, et vos actions dans la cabane influencent le jeu vidéo. Vous réaliserez bientôt que l’enjeu de ce jeu, c’est votre vie.

Caractéristiques :

Jouez au jeu tout en jouant au jeu !

Un mélange unique d’horreur et de casse-tête à la première personne

Explorez une vieille cabane pleine de secrets

Des fins multiples et de nombreuses façons de mourir

L’éditeur Kinda Brave et le développeur Ember Trail ont annoncé la sortie de Distant Bloom sur Switch le 27 mars 2025. Il s’agit d’un jeu de gestion et d’exploration cosy, dont voici les détails :

Après une longue expédition spatiale, vous et votre équipage atterrissez sur une planète alien avec une mission cruciale : établir un nouveau foyer pour votre espèce. Mais ce monde est bien différent de celui observé à travers votre télescope. Qu’est-il arrivé à la vie verdoyante de cette planète ? Et quel destin attend votre équipage ?

Caractéristiques Clés

Explorez un monde désolé et restaurez sa splendeur passée grâce au pouvoir des plantes .

et restaurez sa splendeur passée grâce au . Prenez soin de nouvelles formes de vie en apprenant à cultiver une flore extraterrestre étonnamment variée. Expérimentez avec les structures végétales et créez un écosystème prospère .

en apprenant à cultiver une flore extraterrestre étonnamment variée. Expérimentez avec les structures végétales et . Transformez vos récoltes en recettes, outils et objets pour construire et améliorer votre base.

en recettes, outils et objets pour construire et améliorer votre base. Rassemblez votre équipage dispersé en une communauté où chaque membre a sa propre histoire à raconter .

en une communauté où chaque membre a . Explorez les étendues sauvages pour percer l’histoire de cette planète étrange. Quoi – ou qui – a laissé ces ruines énigmatiques éparpillées sur le territoire ?

pour percer l’histoire de cette planète étrange. Quoi – ou qui – a laissé ces éparpillées sur le territoire ? Changez le monde ! Vos actions impacteront non seulement la nature, mais aussi l’avenir de votre équipage.

Tirez votre révérence ! Le monde fantaisiste d’Il était une marionnette ouvrira enfin ses rideaux le 23 avril 2025. Annoncé dans une toute nouvelle bande-annonce présentée en avant-première au Future Games Show, le puzzle-platformer artisanal avec une touche sombre de Flatter Than Earth et Daedalic Entertainment sera lancé sur PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Steam Deck.

Dans le trailer de la FGS, les joueurs ont un aperçu du monde envoûtant et mystérieux du jeu, mettant en avant des mécaniques innovantes basées sur les fils, des énigmes dynamiques et des transformations de scènes mémorables. Affrontant des ennemis menaçants en forme de marionnettes et découvrant les secrets d’un royaume perdu, le voyage magique de Nieve et Drev prend le devant de la scène, culminant avec l’annonce tant attendue de la date de sortie.

Once Upon a Puppet plonge les joueurs dans un monde captivant d’histoires perdues, de décors changeants et d’énigmes dramatiques. Incarnez Nieve, la régisseuse exilée, et Drev, la marionnette liée à elle par le destin, alors qu’ils explorent les mystères de l’Understage et luttent pour retourner au grand théâtre situé au-dessus.

Caractéristiques Clés :

Gameplay à Deux Personnages : Contrôlez simultanément Drev et Nieve , en combinant leurs compétences uniques pour naviguer dans un monde dynamique.

: Contrôlez simultanément et , en combinant leurs compétences uniques pour naviguer dans un monde dynamique. Mécaniques Basées sur les Fils : Manipulez les environnements, interagissez avec les accessoires et découvrez des secrets grâce à leur fil magique .

: Manipulez les environnements, interagissez avec les accessoires et découvrez des secrets grâce à leur . Monde Théâtral Artisanal : Explorez des décors somptueux , des toiles de fond mouvantes et collectionnez des costumes inspirés des grands classiques du théâtre .

: Explorez des , des et collectionnez des costumes inspirés des . Aventure Narrativement Riches : Reconstruisez des décors théâtraux perdus et dévoilez les sombres mystères qui hantent l’Understage.

Nightdive Studios a annoncé que System Shock® 2 : 25th Anniversary Remaster – son édition modernisée du jeu de rôle et d’action classique de science-fiction et d’horreur de 1999 – sortira sur PC et consoles le 26 juin 2025. Préparez-vous, insectes.

System Shock® 2 : 25th Anniversary Remaster présente pour la première fois le célèbre jeu PC sur consoles. Nightdive Studios a reconstruit System Shock 2 pour les plateformes modernes en utilisant son propre moteur KEX, offrant aux joueurs l’expérience définitive de System Shock 2 avec des visuels améliorés, une meilleure jouabilité, de meilleures performances, un multijoueur coopératif cross-play, la prise en charge des mods, et bien plus encore. Chaque aspect du jeu a été affiné pour offrir la meilleure expérience possible aux nouveaux fans comme aux vétérans.

Le premier System Shock 2 a révolutionné la narration, l’atmosphère et le gameplay du jeu vidéo, inspirant une génération de titres qui ont suivi. Il a complètement modifié la façon dont le public des jeux perçoit le potentiel de la narration dans les jeux à la première personne et a remporté plus d’une douzaine de prix et de récompenses en tant que « Jeu de l’année ».

Situé 42 ans après les événements du premier System Shock, l’antagoniste SHODAN et son armée de mutants sans pitié infestent le vaisseau Von Braun. Les joueurs incarnent un soldat qui se réveille de son cryo-sommeil avec des implants cybernétiques greffés à sa chair. Alors qu’il s’apprête à élucider l’horrible mystère du vaisseau abandonné, il devra perfectionner ses compétences améliorables et utiliser des armes puissantes et des capacités psioniques paranormales pour survivre aux créations monstrueuses de SHODAN – et supporter son complexe de dieu narcissique.

Des Horreurs Insondables, en Haute Définition :

Des visuels entièrement remasterisés , incluant les cinématiques, les modèles de personnages et d’armes, avec un support allant jusqu’à 4K 144 FPS sur PC et 120 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S .

: Des visuels , incluant les cinématiques, les modèles de personnages et d’armes, avec un support allant jusqu’à et . Autant Rendre Votre Mort Confortable :

Le jeu propose des paramètres pour un champ de vision (FOV) ajustable , des effets de post-traitement et un support ultra-large .

: Le jeu propose des paramètres pour un , des et un support . Forces Armées :

Choisissez entre un background O.S.A. , Marine ou Navy pour expérimenter différents styles de jeu.

: Choisissez entre un background , ou pour expérimenter différents styles de jeu. La Misère Aime la Compagnie :

Entraînez vos amis dans l’enfer du vaisseau spatial Von Braun avec un mode multijoueur coopératif cross-play .

: Entraînez vos amis dans l’enfer du vaisseau spatial avec un mode . Interface Cela :

Jouez confortablement depuis votre canapé avec le support manette, puis célébrez vos victoires avec un stimulant médical glacé en débloquant 50 nouveaux Trophées/Achievements.

Disponible pour la toute première fois sur GoG, le jeu de plateformes acclamé par la critique sera par ailleurs mis à jour sur les autres supports et bénéficiera de graphismes améliorés, de nouveau contenu et bien plus encore

Knights Peak et VEA Games annoncent aujourd’hui Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut, la version définitive du jeu de plateformes et d’aventure acclamé par la critique. La Director’s Cut sera disponible 15 avril 2025 et proposera des mécaniques de gameplay revues et corrigées, des graphismes améliorés ainsi que du nouveau contenu qui captivera les fans de la première heure comme les néophytes.

Nikoderiko: The Magical World revient dans une nouvelle version qui inclut notamment des niveaux plus étendus, des mécaniques de jeu repensées et de nouveaux secrets à découvrir. Les joueurs retrouveront le duo de mangoustes intrépides, Niko et Luna, dans leur aventure à travers des environnements à couper le souffle, rencontreront des alliés hauts en couleur et relèveront des défis palpitants en coopération.

Une aventure palpitante – Courez, sautez et chevauchez vos plus belles montures dans la peau de Niko et Luna, les deux mangoustes chasseuses de trésors ! Parcourez des niveaux en 2,5D qui font la part belle aux sensations fortes, aux courses poursuites, aux redoutés passages sous-marins et même à quelques segments en 3D dans une quête pour sauver l’île et ses tribus des griffes du maléfique baron Grimbald.

– Courez, sautez et chevauchez vos plus belles montures dans la peau de Niko et Luna, les deux mangoustes chasseuses de trésors ! Parcourez des niveaux en 2,5D qui font la part belle aux sensations fortes, aux courses poursuites, aux redoutés passages sous-marins et même à quelques segments en 3D dans une quête pour sauver l’île et ses tribus des griffes du maléfique baron Grimbald. Découvrez des environnements fantastiques – Explorez sept mondes étonnants remplis de personnages mignons, de boss gigantesques et de trésors à trouver. Bravez les profondeurs de l’océan, les immensités glacées et les forêts enchantées, toujours à l’affût d’objets à collectionner et des nouveaux chemins. Que vous soyez un adepte des classiques du jeu de plateformes ou que vous vous lanciez dans votre première aventure, il y en a pour tous les goûts et beaucoup de choses à découvrir !

– Explorez sept mondes étonnants remplis de personnages mignons, de boss gigantesques et de trésors à trouver. Bravez les profondeurs de l’océan, les immensités glacées et les forêts enchantées, toujours à l’affût d’objets à collectionner et des nouveaux chemins. Que vous soyez un adepte des classiques du jeu de plateformes ou que vous vous lanciez dans votre première aventure, il y en a pour tous les goûts et beaucoup de choses à découvrir ! Chevauchez des montures animales – Collectionnez et invoquez des montures animales venues du monde entier ! Elles peuvent être utilisées pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles ou effectuer des attaques spéciales sur les troupes de Grimbald. Chargez vos ennemis avec Boaris le sanglier, montez sur Todd le crapaud pour atteindre des sommets, explorez les fonds marin avec Oceanis l’hippocampe, et ne faites qu’une bouchée de vos ennemis avec Dino… le dino !

– Collectionnez et invoquez des montures animales venues du monde entier ! Elles peuvent être utilisées pour atteindre des endroits auparavant inaccessibles ou effectuer des attaques spéciales sur les troupes de Grimbald. Chargez vos ennemis avec Boaris le sanglier, montez sur Todd le crapaud pour atteindre des sommets, explorez les fonds marin avec Oceanis l’hippocampe, et ne faites qu’une bouchée de vos ennemis avec Dino… le dino ! Profitez de la bande son – La musique de ce monde magique a été composée par le légendaire David Wise, connu pour son travail sur les bandes originales de grands classiques de la plateforme. Montez le volume et laissez les mélodies magiques de Nikoderiko vous ramener à l’âge d’or des jeux de plateformes !

Le studio de développement indépendant Headbang Club a poussé une mise à jour majeure à la démo de son roguelite tactique inspiré des JRPG, DeathTower, en introduisant une ville-pivot dans le jeu pour tous vos besoins préparatoires. Le jeu prévoit de sortir sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5. Avec leur campagne Kickstarter en cours jusqu’au 8 avril, le studio invite les nouveaux et anciens joueurs à découvrir un avant-goût de ce qui est prévu pour le jeu à travers la démo mise à jour sur Steam.

DeathTower est un RPG tactique roguelite survolté. Votre objectif est simple : survivre à chaque étage de la mégastructure. Furtivité, piratage, armes dévastatrices… Faites tout ce qu’il faut pour combattre jusqu’au sommet. La présentation :

DeathTower est notre prochain jeu, en développement depuis 2018. Nous avons mélangé Nuclear Throne avec Fire Emblem pour créer un RPG tactique roguelite frénétique et intense, intégrant des éléments de piratage et une boucle roguelite. Le jeu évoluera grâce aux retours de la communauté.

Références

Le jeu s’inspire fortement de Blame! et Final Fantasy Tactics, mais nous voulions quelque chose qui ne soit pas seulement des nuances de noirceur. Nous avons gardé l’ambiance tout en ajoutant de la couleur et de la vibrance.

Pitch

DeathTower est un RPG tactique roguelite survolté où votre objectif est de survivre à chaque étage de la mégastructure. Furtivité, piratage, armes dévastatrices… Faites tout ce qu’il faut pour combattre jusqu’au sommet. Mais attention en chemin, car votre corps pourrait être détruit, vous forçant à recommencer l’aventure depuis le début ! Bien qu’officiellement vides, chaque étage possède son propre écosystème, conçu pour servir les maîtres de la tour. Découvrez un monde caché avec ses propres ressources, défis et dynamiques que vous devrez comprendre pour continuer à grimper plus vite et plus haut.

Moteur

Le développement a commencé en 2019 (5 ans). Pour créer ce jeu, Headbang a développé une technologie de rendu pixel art de pointe en C++, appelée R. Elle permet de conserver des pixels nets, dentelés et ciselés sans sacrifier la fidélité ou l’éclairage, tout en préservant le sens du volume et de l’échelle. Cela donne au jeu un look très unique, avec chaque animation et chaque art réalisés à la main.

Financement Participatif

Maintenant que le jeu est bien avancé, c’est le moment idéal pour un financement participatif. Cela aidera Headbang à mesurer le véritable potentiel du jeu et à construire son avenir avec la communauté. Cela aide aussi beaucoup à avoir de quoi manger pendant le développement, mais c’est une autre histoire. Côté narration, nous gardons le mystère, mais attendez-vous à des rebondissements, des personnages attachants et des réflexions sur ce que signifie être humain dans un monde très cybernétique.

Caractéristiques