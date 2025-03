On pourrait considérer Monolith Soft comme l’un des studios les plus importants de Nintendo à l’heure actuelle. En plus de développer les différents volets de la célèbre saga Xenoblade Chronicles, le studio a contribué directement à plusieurs grands jeux first-party. Parmi ses collaborations notables, on retrouve The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons, ainsi que tous les jeux Splatoon.

Une ambition sans limite

Malgré son impressionnant palmarès, Monolith Soft ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Hirohide Sugiura, cofondateur et directeur représentant du studio, a récemment affirmé que l’entreprise ne sera jamais satisfaite du statu quo et qu’elle cherchera toujours à élever la qualité de ses productions.

Dans la brochure officielle de l’entreprise pour 2025, Sugiura a évoqué ses objectifs et aspirations pour le futur. Voici ce qu’il a déclaré, d’après une traduction de Nintendo Everything :

« Par rapport à la création de l’entreprise en 1999, le nombre de nos employés a considérablement augmenté, nous avons trois centres de développement et nous avons travaillé sur de nombreux titres d’envergure. Cependant, je ne pense pas que le succès ou nos réalisations soient encore suffisants. Tant que Monolith Soft existera, nous ne serons jamais satisfaits du statu quo et nous voudrons toujours viser une qualité supérieure. »

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition disponible

En attendant de découvrir les prochains projets du studio, Monolith Soft vient de sortir son dernier jeu cette semaine : Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, une version améliorée du JRPG de la Wii U, désormais disponible sur Nintendo Switch.