C’est le retour de Picross ! Vous savez, ces petits casse-tête japonais sous forme de grilles à noircir. Toujours développé et édité par Jupiter, voici une édition mettant en avant une licence adulée au Japon : j’ai nommé Doraemon !

Un Pi-Quoi ?

Pour les néophytes du Picross qui passeraient par ici, le Picross (contraction de Picture Crossword) est un puzzle-game/casse-tête sous forme de grilles de différentes tailles (5×5, 10×10, 15×10, 15×20, 30×30, etc.), qu’il faudra noircir petit à petit pour découvrir au final le dessin caché.

Dans la pratique, à l’extrémité gauche de chaque ligne et au-dessus de chaque colonne, vous trouverez une indication chiffrée à suivre. Ces chiffres indiquent le nombre de cases à colorier/noircir.

Par exemple, dans un Picross classique avec une grille de 5×5, si une ligne affiche l’indication « 5 », il faudra remplir toute la ligne. Si vous voyez un « 1 », cela signifie qu’une seule case sur les cinq doit être noircie. Si la ligne affiche « 1 3 », vous devrez colorier une première case, laisser une case vide, puis en noircir trois consécutives.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un exemple simple pour expliquer en mots les règles d’un Picross, un jeu avant tout visuel. Prenons un autre exemple : sur une grille de 10×10, si une ligne ou colonne affiche « 3 2 », cela signifie qu’il y a trois cases à colorier, suivies d’un espace indéfini, puis deux autres cases à remplir. Cependant, la déduction sera nécessaire pour trouver les bons emplacements. Il faudra donc observer l’ensemble des lignes et colonnes pour progresser.

Différentes actions permettent de vous aider à résoudre vos puzzles : placer un « X » pour bloquer une case que vous pensez vide, un losange gris en cas de doute, ou encore utiliser une touche pour compter plus facilement les cases d’une ligne ou d’une colonne. Vous pouvez aussi rembobiner vos actions en cas d’erreur et demander au jeu de signaler les erreurs une fois par partie. Les chiffres peuvent être indiqués en noir ou en bleu : lorsqu’ils sont en bleu, cela signifie qu’une déduction logique et/ou une action est possible immédiatement. De plus, avant chaque nouvelle grille, une roulette d’aide peut remplir aléatoirement une ligne et une colonne. Enfin, une grille par tableau devra être complétée sans aucune aide, qui constitue un challenge supplémentaire auquel vous frotter.

Ce jeu présente quelques similitudes avec le Sudoku dans sa logique de réflexion. Chaque mode de jeu comprend un tutoriel clair et rapide, essentiel pour les nouveaux joueurs, car chaque mode possède ses propres règles.

Contenu de cet épisode

Les modes de jeu sont au nombre de cinq, en comptant le contenu supplémentaire :

Le Picross classique : des grilles de différentes tailles (150 puzzles).

Le Mega Picross : similaire au classique, mais avec des chiffres indiquant des cases à colorier sur 2 lignes et/ou 2 colonnes en même temps. Plus complexe car les déductions sont parfois moins évidentes (150 puzzles).

Le Color Picross : ici, vous jonglerez entre plusieurs couleurs, avec des règles de séparation entre cases différentes du mode classique (30 puzzles).

Le Clip Picross : des morceaux de Picross à compléter pour former un immense dessin (5 dessins découpés en 40 morceaux, soit 200 puzzles).

Le mode Extra : de gigantesques Picross à remplir, attention aux yeux en mode portable ! (5 puzzles).

Au total, plus de 500 grilles sont intégrées dans le jeu, jouables seul ou jusqu’à quatre joueurs en local sur une même grille, comme c’était le cas dans Picross S9. Côté maniabilité, vous pouvez jouer sur la TV (idéal pour les grandes grilles), en mode portable ou en tactile. Le jeu est entièrement en français, ce qui est toujours pratique pour les tutoriels.

Les défauts de ce Picross sont ceux inhérents à la série : certains dessins reviennent d’un mode à l’autre, et malgré l’ajout récent des Color Picross, les nouveautés restent rares. Néanmoins, les amateurs de Picross seront toujours ravis de remplir ces grilles, tant le jeu reste addictif. La satisfaction de compléter une grille de plus en plus rapidement à mesure que l’on affine sa réflexion est palpable. Ce jeu s’adapte parfaitement aux sessions longues comme aux parties rapides, que ce soit au lit, dans le salon ou dans les transports. Il ne génère jamais de frustration et favorise la réflexion et la détente.

Go-Go Gadget au chat !

Cette édition Picross S Doraemon & F Characters Edition se concentre sur les personnages des œuvres de Fujiko F. Fujio. Huit œuvres sont incluses, notamment Doraemon, Kiteretsu Daihyakka et SF Tanpen Series. Si certaines de ces séries sont méconnues en France, elles constituent la base de la pop-culture japonaise, présentes sur tous types de supports (manga, anime, goodies, etc.).

Un petit mot sur Doraemon : ce robot-chat bleu sans oreilles vient du futur, envoyé par Sewashi Nobi pour aider son arrière-arrière-arrière-grand-père, Nobita Nobi, un petit garçon japonais maladroit, à éviter d’accumuler des dettes catastrophiques pour ses descendants. Doté d’une poche à quatre dimensions, il en sort d’innombrables gadgets futuristes pour assister Nobita. Malheureusement, les choses tournent souvent mal lorsque ce dernier tente de les utiliser à mauvais escient.

Picross S Doraemon & F Characters edition sort le 26 mars 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10,99 euros, en français.