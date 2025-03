Hundred Line: Last Defense Academy – Un développement chaotique et un avenir incertain.

Le développement de Hundred Line: Last Defense Academy n’a pas été de tout repos. Prévu pour sortir le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch, ce projet de Too Kyoo Games a connu de nombreux obstacles au cours de ses sept années de production. Une collaboration avec un éditeur majeur a échoué, le développement a été recommencé en cours de route, et le studio s’est même retrouvé endetté après avoir contracté un prêt pour poursuivre le projet.

Le salut est venu de l’éditeur Aniplex, qui a permis à Too Kyoo Games de poursuivre son travail, mais la situation reste précaire. Dans une interview accordée à Nintendo Life, le créateur Kazutaka Kodaka a exprimé son inquiétude en déclarant que si le jeu ne rencontre pas un succès commercial suffisant, le studio pourrait bien mettre la clé sous la porte.

Kodaka n’a pas précisé combien d’exemplaires doivent être vendus pour assurer la survie du studio, mais l’avenir de Too Kyoo Games semble reposer entièrement sur le succès de Hundred Line: Last Defense Academy. Les fans du studio et du genre devront être au rendez-vous dès le jour de lancement pour donner une chance au projet de prospérer.

XSEED Games et Aniplex Inc. ont officiellement lancé les précommandes numériques de The Hundred Line: Last Defense Academy sur Nintendo Switch, avec une édition standard à 59,99 $ et une édition Digital Deluxe à 69,99 $ incluant un artbook numérique et une bande-son numérique.

Toutes les précommandes numériques incluront également une nouvelle inédite, The Hundred Line -Last Defense Academy- Novel “Former Lives of the SDU: File 03 – Hiruko Shizuhara’s First Battle”, qui explore le passé du personnage Hiruko Shizuhara avant les événements du jeu.

En parallèle, une démo jouable sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Ce prologue permettra aux joueurs de découvrir les sept premiers jours au sein de la Last Defense Academy, et leur progression pourra être transférée vers la version complète à sa sortie.

Une guerre de 100 jours pour la survie

Développé par TooKyo Games en collaboration avec Media.Vision, The Hundred Line: Last Defense Academy suit Takumi Sumino, un adolescent ordinaire vivant dans le Tokyo Residential Complex, un quartier où il ne se passe jamais rien d’extraordinaire… jusqu’au jour où des monstres surgissent et sèment le chaos.

Un être étrange du nom de Sirei lui propose alors un marché : pour obtenir le pouvoir de protéger ses proches, Takumi doit se transpercer la poitrine. Après un flash, il se retrouve transporté dans la Last Defense Academy, une gigantesque école coupée du monde par un mur de flammes surnaturelles.

Là-bas, il rejoint 14 autres étudiants pour former le Special Defense Unit, une brigade spéciale chargée de défendre l’école pendant 100 jours. Grâce au Hemoanima, une mutation sanguine leur conférant des pouvoirs surnaturels, ils devront affronter des créatures redoutables, mais à quel prix ?

Des éditions physiques et numériques détaillées

The Hundred Line: Last Defense Academy sera disponible en édition physique et numérique en Amérique et en Europe, avec plusieurs options :

Édition standard (59,99 $) : Disponible en version physique et numérique

: Disponible en version physique et numérique Édition Digital Deluxe (69,99 $) : Inclut un artbook numérique et une bande-son numérique

: Inclut un et une Édition limitée (99,99 $) : Comprend : Un exemplaire du jeu Un artbook avec des illustrations de Rui Komatsuzaki et simadoriru Un CD contenant 10 morceaux de la bande originale Un diorama acrylique représentant les personnages principaux Un pin métallique de la Last Defense Academy Une carte lenticulaire Un exemplaire imprimé de la nouvelle Former Lives of the SDU: File 03 – Hiruko Shizuhara’s First Battle 15 cartes illustrées des personnages

: Comprend :

Les éditions physiques seront disponibles en précommande via le Marvelous USA Online Store et chez plusieurs revendeurs partenaires.