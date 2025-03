Le prochain titre de la collection G-MODE Archives+, Harvest Moon: Minori no Shima, s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch au Japon le 29 mars 2025. Le jeu sera proposé au prix de 10 dollars et un nouveau trailer a été diffusé pour l’occasion.

Comme tous les jeux de la gamme G-MODE Archives+, Harvest Moon: Minori no Shima est un jeu mobile japonais sorti en 2008. Jusqu’à présent, il était resté exclusif aux anciens téléphones portables nippons et n’avait jamais quitté le Japon. Toutefois, dès cette semaine, il sera possible de l’acheter sur l’eShop japonais de la Switch. Il est à noter que cette réédition ne contiendra pas de traduction en anglais.

À l’origine, Harvest Moon: Minori no Shima était proposé sous deux versions distinctes, baptisées “for Boy” et “for Girl”. Cette réédition Nintendo Switch regroupera ces deux variantes dans un même jeu numérique.

Un aperçu du jeu

L’histoire de Harvest Moon: Minori no Shima se déroule sur une île autrefois appelée “L’Île de l’Abondance”, réputée pour sa fertilité et ses récoltes généreuses. Cependant, un conflit a éclaté, et les dieux, attristés par la destruction et l’appauvrissement de la nature, ont scellé l’île grâce à leurs pouvoirs.

Le joueur incarne un nouvel arrivant qui s’installe sur l’île et commence à développer son exploitation agricole. Il pourra cultiver des cultures, élever des animaux, faire pousser des fleurs et explorer les terres pour en révéler tous les secrets.

Les différentes activités

Votre maison : C’est ici que vous vivrez avec un apprenti envoyé par les dieux. Vous pourrez consulter vos relations avec les habitants et suivre votre progression.

: C’est ici que vous vivrez avec un apprenti envoyé par les dieux. Vous pourrez consulter vos relations avec les habitants et suivre votre progression. Ferme / Élevage : Il sera possible d’élever des vaches, des moutons et des poules pour récolter du lait, de la laine et des œufs.

: Il sera possible d’élever des vaches, des moutons et des poules pour récolter du lait, de la laine et des œufs. Ferme / Champs : Les joueurs pourront labourer la terre, planter des graines, arroser les cultures et récolter les fruits de leur travail.

: Les joueurs pourront labourer la terre, planter des graines, arroser les cultures et récolter les fruits de leur travail. Jardin de fleurs : En plus des cultures, vous pourrez faire pousser de magnifiques fleurs.

: En plus des cultures, vous pourrez faire pousser de magnifiques fleurs. Village : Un lieu central où vous pourrez acheter des semences, des animaux, des recettes de cuisine et des outils améliorés grâce au forgeron. C’est également ici que vous pourrez rencontrer et nouer des relations avec de potentiels partenaires de mariage .

: Un lieu central où vous pourrez acheter des semences, des animaux, des recettes de cuisine et des outils améliorés grâce au forgeron. C’est également ici que vous pourrez rencontrer et nouer des relations avec de . Exploration : L’île renferme des ressources naturelles comme des plantes sauvages et des minerais qu’il sera possible d’extraire.

: L’île renferme des ressources naturelles comme des plantes sauvages et des minerais qu’il sera possible d’extraire. Visite des dieux : En interagissant avec eux, vous pourrez débloquer de nouvelles zones, modifier le terrain et bénéficier d’améliorations temporaires pour votre exploitation.

Avec ce portage inédit, Harvest Moon: Minori no Shima va enfin pouvoir toucher un public plus large, même si son exclusivité à l’eShop japonais et l’absence de traduction en anglais limiteront son accessibilité aux joueurs internationaux.