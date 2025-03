Alors que les fans attendent depuis six ans le fameux DLC de Katana Zero, il semblerait que des nouvelles approchent enfin. Le studio Askiisoft figure en effet parmi les participants de la prochaine présentation de l’initiative iii, un événement dédié aux jeux indépendants à fort potentiel, qui avait notamment révélé Slay the Spire 2 et The Rogue Prince of Persia l’année dernière.

Une annonce imminente ?

Sur le site officiel de l’initiative iii, une liste des studios participants a été publiée, et Askiisoft y apparaît officiellement. Cela alimente les spéculations autour du DLC de Katana Zero, annoncé il y a plusieurs années mais dont les informations se font rares. Un développeur avait laissé entendre en 2023 que le contenu additionnel était presque terminé, mais depuis, les publications Twitter du studio ont été largement effacées, Askiisoft ayant migré vers la plateforme BlueSky.

Un projet en parallèle, mais un retour probable

Si Katana Zero reste le projet phare du studio, il semble qu’Askiisoft travaille aussi sur un autre titre, Pocket Squirrel, dont le développement a été évoqué dans des billets de blog. Cela pourrait expliquer l’attente prolongée autour du DLC. Cependant, sa présence à la présentation iii laisse espérer une annonce importante, que ce soit une date de sortie ou une nouvelle bande-annonce.

Les fans de Katana Zero feraient donc bien de garder un œil sur l’initiative iii, qui pourrait enfin lever le voile sur ce contenu tant attendu.