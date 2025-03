L’éditeur Megabit, nouvelle branche de publication lancée par Aonic pour soutenir ses studios internes et partenaires, ainsi que le développeur Milky Tea, ont dévoilé un nouveau trailer pour Grit and Valor: 1949. Alors que le jeu vient tout juste de sortir sur PC, la version Nintendo Switch est prévue pour l’été 2025. En attendant, cette bande-annonce offre un nouvel aperçu du gameplay dynamique de ce roguelite tactique en temps réel.

Plongeant les joueurs dans une Europe alternative où la Seconde Guerre mondiale fait toujours rage, Grit and Valor: 1949 propose une uchronie dans laquelle l’Axe maléfique contrôle le continent. L’ultime espoir repose sur la résistance, qui doit escorter un dispositif EMP en plein cœur du territoire ennemi pour neutraliser les usines de production de mechas et détruire leur quartier général, la Machine Tower.

Le jeu se déroule à travers quatre régions distinctes, chacune offrant des mécaniques de jeu uniques, des défis spécifiques et des champs de bataille générés de manière aléatoire. Les joueurs doivent gérer une escouade de mechas d’élite, protéger leur véhicule de commandement et repousser des vagues d’ennemis tout en exploitant les faiblesses adverses et l’environnement pour maximiser leurs chances de succès.

Avec une approche en temps réel, Grit and Valor: 1949 met l’accent sur la réactivité et la réflexion stratégique. Chaque mission impose aux joueurs de configurer leur escouade de mechas en fonction des objectifs à accomplir. Entre chaque combat, les choix d’améliorations et de pilotes influencent directement les prochaines batailles. Grâce à une forte dimension roguelite, aucune partie ne se ressemble, garantissant une expérience toujours renouvelée et des affrontements imprévisibles.

Avec son mélange explosif d’action et de stratégie, Grit and Valor: 1949 s’annonce comme une expérience intense et immersive. La sortie sur Nintendo Switch est attendue pour l’été 2025, et d’ici là, le nouveau trailer permet déjà de se faire une idée du champ de bataille qui attend les joueurs.

Menez votre brave escouade composée de pilotes de robots de la Résistance contre les forces diaboliques de l’Axe et changez le cours de la Seconde Guerre mondiale dans cette histoire alternative au style dieselpunk. Votre mission ? Escorter un véhicule de commandement à travers l’Europe jusqu’au cœur de la Nouvelle Allemagne. Là-bas, le véhicule déploiera sa cargaison, une IEM conçue pour détruire la Tour des machines, le QG principal de l’ennemi.

UN ENNEMI INARRÊTABLE. UNE DYSTOPIE AU STYLE DIESELPUNK

L’Axe a pris le contrôle de l’Europe au moyen de guerriers mécaniques géants afin de changer le cours de la guerre et d’anéantir la plupart des forces Alliées. De redoutables robots de l’Axe patrouillent le territoire et éliminent les rebelles, mais les rares survivants se sont regroupés sous un nouveau nom : la Résistance. Vous devez commander une escouade de braves pilotes et leurs robots capturés dans une mission périlleuse dont l’objectif est d’attaquer l’ennemi de l’intérieur. Livrez l’IEM au centre du territoire de l’Axe pour détruire la Tour des machines, leur usine de fabrication de robots et leur centre de communications pour changer le cours de la guerre !

GAMEPLAY ÉVOLUÉ DE JEU DE TACTIQUE EN TEMPS RÉEL

Chaque fois que vous accédez à une nouvelle région ou à un nouveau champ de bataille, un nouveau défi s’offre à vous avec des combinaisons de vagues d’ennemis et des terrains uniques. Réfléchissez vite pour déplacer et positionner vos robots afin de résister à l’assaut tout en défendant votre véhicule de commandement. L’utilisation du terrain et d’autres avantages tactiques est cruciale pour terminer les objectifs de votre mission!

FORMEZ L’ESCOUADE DE ROBOTS ULTIME

Vous pouvez personnaliser et configurer votre escouade de robots et de pilotes à votre guise afin d’adapter vos tactiques à chaque nouvelle mission. Obtenez du courage pour faire passer les capacités uniques de votre pilote au niveau supérieur et des débris pour améliorer vos robots en amont afin de prendre l’avantage sur le champ de bataille.