L’éditeur spécialisé dans le néo-rétro, Ziggurat Interactive, a annoncé l’arrivée de Cosmi: Forbidden Forests sur Nintendo Switch dès le 27 mai 2025. Cette collection rassemble 10 classiques emblématiques de l’ère du Commodore 64, datant des années 80, accompagnés de nombreux contenus bonus pour les passionnés de préservation vidéoludique et les joueurs curieux.

Un voyage dans le passé vidéoludique

Avec 10 titres publiés par Cosmi il y a plus de 30 ans, Cosmi: Forbidden Forests propose une expérience variée :

Shooters et jeux d’action faciles à prendre en main

faciles à prendre en main Aventures et simulations offrant une profondeur insoupçonnée

Parmi les jeux inclus :

Caverns of Khafka (1983) – Partez à la chasse aux trésors légendaires

– Partez à la chasse aux trésors légendaires Chomp! (1989) – Échappez-vous de votre aquarium

– Échappez-vous de votre aquarium Delta Man (1986) – Fuyez Chicago en 2027, devenu une zone post-apocalyptique toxique

Forbidden Forest en tête d’affiche avec un remaster inédit

Le joyau de cette collection est une version remasterisée de Forbidden Forest. Ce grand classique bénéficie d’une refonte graphique et sonore, ainsi que d’une option permettant d’activer un style visuel médiéval. Affrontez araignées géantes, grenouilles mutantes, dragons, serpents et même un Demogorgon, armé de votre arc et d’un nombre limité de flèches. Vous pourrez choisir entre le style original imaginé par Paul Norman ou une direction artistique inspirée des tapisseries du XIVe siècle.

Un trésor pour les amateurs de rétrogaming

Archives et artworks inédits : Une galerie numérique rassemble les manuels originaux et les publicités d’époque

: Une galerie numérique rassemble les manuels originaux et les publicités d’époque Bandes dessinées exclusives : Des comics numériques, créés par l’équipe d’Ideas&Inks avec des vétérans de Marvel et DC Comics, prolongent l’univers de Forbidden Forest et Caverns of Khafka

: Des comics numériques, créés par l’équipe d’Ideas&Inks avec des vétérans de Marvel et DC Comics, prolongent l’univers de Forbidden Forest et Caverns of Khafka Fonctionnalités modernes : Grâce au moteur Arsenal, le jeu propose des sauvegardes instantanées et un rembobinage pour surmonter les défis de l’époque

Cosmi: Forbidden Forests sera disponible en exclusivité numérique sur Nintendo Switch dès le 27 mai 2025.