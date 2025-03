Le délirant High On Life, développé par Squanch Games, arrive sur Nintendo Switch ! Sorti initialement en 2022, ce jeu d’action-aventure comique sera disponible en version numérique dès le 6 mai 2025. Une édition physique, baptisée High On Life: Game of the Year Edition, est également prévue via Limited Run Games, avec des précommandes ouvertes dès le 22 avril 2025.

Un FPS loufoque et délirant

Dans High On Life, vous incarnez un chasseur de primes intergalactique qui, accompagné d’un arsenal de fusils parlants, doit affronter un cartel d’aliens cherchant à se shooter… aux humains ! Vous explorerez des mondes variés, du paradis tropical aux mégalopoles futuristes, tout en traquant Garmantuous et son armée d’extraterrestres.

Caractéristiques principales