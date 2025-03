Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer que PATAPON 1+2 REPLAY, version remastérisée des célèbres titres de la PSP, sera disponible le 11 juillet 2025 sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. PATAPON 1+2 REPLAY compile les deux premiers épisodes de la série PATAPON, sortis sur la PlayStation Portable (PSP) de Sony en 2007 et 2008, respectivement.

Isolés du monde pendant de longues années, chassés de leur foyer par l’armée des Zigotons, les Patapons sont devenus de féroces esprits guerriers qui n’obéissent plus qu’aux ordres du tambour de guerre manié par le Mighty One, incarné par le joueur. Leur attente est enfin terminée, car celui-ci est de retour pour guider la tribu des Patapons vers leur terre natale et les aider à vaincre tous les ennemis qui se dressent sur leur route.

PATAPON 1+2 REPLAY est un jeu de plateforme en 2D qui associe rythme et stratégie en temps réel et dans lequel les joueurs doivent terrasser leurs adversaires pour ramener les Patapons vers Earthend [la Terre promise]. Au rythme de quatre « tambours légendaires », les quatre classes de Patapons s’avancent vers la victoire : les Hatapons mènent la charge, les Kibapons chevauchent droit sur leurs ennemis tandis que les Yumipons font pleuvoir les flèches sur l’armée adverse. Les joueurs peuvent également améliorer les Patapons en combinant des objets obtenus à partir de matériaux rares récupérés au fil des niveaux et des missions. Avec plus de 400 types d’armes et d’équipement, il est possible de personnaliser sa propre unité de Patapon pour surmonter tous les défis et vaincre les adversaires les plus redoutables.

Le jeu offre une mécanique rythmique intuitive qui exige une grande précision et un bon sens tactique pour que les Patapons obéissent au doigt et à l’œil. Fidèle à l’ADN des titres originaux, le jeu est enrichi de nouveautés qui le rendent encore plus accessible et amusant, notamment trois niveaux de difficulté (Facile, Normal et Difficile), un ajustement du rythme et un affichage permanent des ordres.