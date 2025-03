Ninja Chowdown: Glaze of Glory débarque sur l’eShop de la Nintendo Switch avec une proposition rafraîchissante mêlant action arcade, humour décalé et une esthétique résolument colorée. Ce titre, développé par un studio indépendant japonais spécialisé dans les expériences de jeu originales, nous plonge dans un univers où rapidité, précision et une bonne dose de folie se conjuguent pour offrir des sessions de jeu intenses et addictives.

Dans Ninja Chowdown: Glaze of Glory, vous incarnez un ninja agile et intrépide, et un peu trop grassouillet, engagé dans une quête peu conventionnelle. L’histoire, résolument légère et teintée d’humour, sert principalement de prétexte à l’action frénétique.

Run & gag

Le gameplay de Ninja Chowdown: Glaze of Glory est un mélange runner avec de la visée et une pincée de timing.

Dans un runneur automatique, il faudra esquiver les obstacles, sauter pour récupérer un maximum de donut, tirer des shurikens pour tuer les ennemis. Arriver un certain nombre de donuts engloutis, on devient une énorme boule invulnérable ce qui nous permettra de faciliter l’arrivé au finish du niveau.

Le jeu propose des mécaniques simples à comprendre, mais qui demandent une bonne maîtrise pour atteindre les meilleurs scores. Les niveaux sont conçus de manière à encourager la rejouabilité : chaque session est une opportunité de battre votre record et de perfectionner votre technique.

Chowdown: Glaze of Glory bénéficie d’une prise en main particulièrement fluide sur Nintendo Switch. Le jeu n’est malheureusement pas jouable via l’écran tactile de la console hybride. Les commandes à la manette, ou aux joy-con, sont réactives et intuitives, permettant au joueur de naviguer aisément entre les phases d’attaque et d’esquive.

Techniquement générique mais décalé

La bande-son du jeu est à la hauteur de son ambiance décalée. Des musiques entraînantes et rythmées accompagnent chaque niveau, renforçant l’aspect arcade de l’expérience. Les effets sonores dynamiques, associés à quelques clins d’œil humoristiques dans les voix off et les bruitages, viennent compléter l’univers du jeu. L’ensemble sonore parvient à instaurer une atmosphère immersive et amusante, même si, comme souvent, dans ce genre de titres, la variété des musiques peut parfois sembler limitée.

Côté visuel, Ninja Chowdown: Glaze of Glory adopte un style graphique pixélisé, coloré et original. Le design rappelle les classiques des jeux flash d’un autre temps, tout en intégrant des animations modernes fluides qui dynamisent l’action. Les niveaux, riches en détails offrent une esthétique plaisante et cohérente avec l’univers et le ton humoristique du jeu.

En tant que jeu de type runner plutôt arcade, Ninja Chowdown: Glaze of Glory ne vise pas sur une longue campagne, mais mise sur la rejouabilité et le défi du scoring. La durée de vie se mesure à travers des sessions de jeu répétées, où chaque partie vous invite à repousser vos limites et à améliorer votre performance. Pour les amateurs d’arcade, le jeu offre un excellent rapport qualité-prix avec une expérience courte mais intense, capable de rallumer l’adrénaline à chaque tentative.