Bandai Namco vient de lever le voile sur Super Robot Wars Y, un nouvel opus de la célèbre saga de tactical-RPG réunissant les plus grandes séries de mechas. Attendu en 2025 sur Nintendo Switch, ce titre marquera un tournant avec une sortie mondiale, après plusieurs épisodes réservés au Japon et à l’Asie.

Un casting impressionnant de robots cultes

Super Robot Wars Y proposera un affrontement épique entre des unités issues de nombreuses licences emblématiques. Parmi les séries confirmées :

COMBATTLER V

Aura Battler Dunbine

Mobile Fighter G Gundam

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Saison 1)

Majestic Prince

Macross Delta: Passionate Walküre

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection

Getter Robo Arc

…et d’autres encore à venir !

Un gameplay tactique au cœur de la bataille

Comme dans les précédents opus, Super Robot Wars Y proposera des combats stratégiques au tour par tour sur une grille, où le placement et la synergie entre unités seront essentiels. Les joueurs pourront améliorer leurs unités, entraîner leurs pilotes et gérer leurs ressources pour progresser face à des vagues d’ennemis redoutables. Avec des affrontements grandioses, une histoire inédite et un casting de rêve, Super Robot Wars Y s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de méchas et de tactical-RPG.