Stray Fawn Studio a annoncé aujourd’hui, lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, que The Wandering Village débarquera sur Nintendo Switch dès le 17 juillet 2025. Ce city builder original mêlant gestion, survie et aventure a déjà conquis les joueurs sur PC et Xbox grâce à son concept unique : bâtir une colonie sur le dos d’une gigantesque créature errante, Onbu, tout en affrontant un monde post-apocalyptique empoisonné par des spores toxiques.

Un city builder pas comme les autres

Dans The Wandering Village, vous incarnez le leader d’un groupe de survivants ayant trouvé refuge sur le dos d’Onbu, une créature aussi colossale que bienveillante. Votre mission : construire, gérer et optimiser votre colonie tout en entretenant une relation avec cet hôte imposant.

Le jeu propose un gameplay hybride, combinant :

✅ Gestion de ville – Construisez, organisez et optimisez votre village sur un espace restreint.

✅ Exploration et survie – Envoyez des éclaireurs dans différents biomes à la recherche de ressources rares.

✅ Interaction avec Onbu – Faites-vous accepter par la créature ou exploitez-la pour assurer la survie de vos habitants.

✅ Évolution technologique – Redécouvrez les savoirs du monde d’avant, mais attention aux conséquences.

Une aventure immersive et dynamique

The Wandering Village ne se limite pas à un simple city builder : le jeu vous plonge dans un monde en constante évolution, où chaque décision influence la relation entre votre peuple et Onbu. Développerez-vous une symbiose bénéfique ou exploiterez-vous la créature à vos dépens ?

Avec une direction artistique inspirée du Ghibli, une ambiance sonore envoûtante et un gameplay stratégique, The Wandering Village promet une aventure aussi poétique qu’immersive.