Avec la sortie récente de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch, Digital Foundry s’est penché sur les améliorations techniques apportées à cette nouvelle version du RPG culte de Monolith Soft. Si cette conversion reste fidèle à l’expérience originale sur Wii U, elle bénéficie néanmoins de plusieurs optimisations notables qui la rendent plus agréable à jouer.

L’un des changements les plus marquants concerne la résolution. Sur Wii U, le jeu était limité à un affichage en 720p, tandis que la version Switch adopte une résolution dynamique pouvant atteindre le 1080p en mode docké. L’image est globalement plus nette et plus détaillée, bien que le mode portable se rapproche davantage du rendu de la version originale, avec quelques chutes de qualité. La fluidité est également préservée avec un framerate globalement stable à 30 images par seconde, même si quelques baisses mineures peuvent être constatées.

Les améliorations graphiques ne s’arrêtent pas là. Monolith Soft a apporté des retouches aux modèles de personnages, modifiant la taille, la couleur et la position des yeux tout en peaufinant le shading de la peau et des cheveux. L’éclairage et les ombres ont été revus, avec une meilleure qualité globale, même si leurs positions ont parfois changé par rapport à la version Wii U. Les détails distants sont plus visibles, et la qualité du LOD (Level of Detail) a été rehaussée, rendant l’environnement plus vivant. Cependant, certains défauts de l’original persistent, notamment l’absence de collision avec les véhicules en mouvement et la présence toujours marquée de pop-in, en particulier dans la ville de New Los Angeles.

L’interface utilisateur a également été améliorée, offrant une meilleure lisibilité. Cependant, un problème relevé par Digital Foundry concerne les vidéos pré-rendues du jeu, qui présentent des niveaux de noir surélevés, donnant un rendu légèrement délavé sur Switch par rapport à la Wii U. Malgré ces quelques défauts, la version Definitive Edition reste une belle réussite, comparable aux efforts réalisés sur Metroid Prime Remastered.

Pour ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de découvrir Xenoblade Chronicles X sur Wii U, cette nouvelle version constitue une excellente opportunité de s’immerger dans l’un des plus grands RPG de science-fiction jamais réalisés par Monolith Soft. Les améliorations graphiques et techniques apportées en font une version incontournable, même si certains éléments trahissent encore les limites de la console. Avec la rumeur d’un mode 60 FPS caché dans les fichiers du jeu, il est légitime de se demander si une version encore plus optimisée pourrait voir le jour sur la prochaine console de Nintendo. En attendant, cette version Switch demeure la meilleure façon de découvrir ce titre culte.