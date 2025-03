Le nouveau DLC ajoute trois nouveaux personnages et deux sets de costumes issus de la série Atelier !

Les alchimistes de la série Atelier se lancent à la conquête des enfers alors que KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé que des personnages issus de la populaire série Atelier du développeur Gust rejoignaient l’action en 1 vs. 1,000 de WARRIORS: Abyss. Le jeu d’action roguelite hack’n’slash est déjà disponible au format numérique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, et Windows PC via Steam®.

Dans cette mise a jour gratuite, Sophie de la série Atelier Sophie, Ryza de la série Atelier Ryza, et Yumia du récent Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Revée, sont disponibles en tant que nouvelles héroïnes. Chaque personnage possède des capacités améliorant les compétences et taux d’apparition des autres personnages, et si les joueurs incluent les trois alchimistes dans leur équipe, Sophie, Ryza et Yumia deviendront encore plus puissantes. Par ailleurs, en combinant certains personnages de la série Atelier, tels que Yumia, avec des personnages de la franchise WARRIORS, tels que Magoichi Saika, les joueurs peuvent améliorer leurs capacités en fonction des emblèmes possédés par les personnages.

Deux packs de costumes sont également disponibles a l’achat et incluent le « Atelier Series Vacation Costume Set » et le « Atelier Series Academy Costume Set ». Ces costumes peuvent être équipés après avoir complété le tutoriel.

WARRIORS: Abyss est disponible au format numérique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam® en éditions standard, Deluxe et Hack’n’Dash. Le jeu inclut des voix en japonais et des textes en anglais, français, allemand, espagnol et italien.