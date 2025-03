Lou’s Lagoon sortira sur Nintendo Switch à l’été 2025. Découvrez ci-dessous plus d’informations.

À propos de Lou’s Lagoon

Lou’s Lagoon est une aventure en monde ouvert et au style chaleureux, où vous gérez un service de livraison en hydravion. Personnalisez votre personnage, explorez de nouvelles îles, récoltez des ressources, résolvez un mystère familial et aidez une charmante communauté insulaire à prospérer.

Récoltez, pêchez, fabriquez et échangez divers objets, puis livrez-les aux îles voisines à bord de votre fidèle hydravion. Améliorez et personnalisez votre appareil au fil du temps pour affronter les tempêtes, repousser les pirates et percer les mystères magiques qui vous attendent sur d’autres îles.

Chaque île regorge de secrets. En effectuant vos livraisons, vous découvrirez des trésors cachés et des indices sur votre excentrique oncle Lou.