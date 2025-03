Alors que le Nintendo Direct du 2 avril devrait révéler de nombreux détails sur la Nintendo Switch 2, une nouvelle rumeur vient renforcer l’hypothèse d’une annonce imminente de son prix et de sa date de sortie.

D’après Insider Gaming, qui aurait consulté des documents internes d’un grand revendeur américain, la Switch 2 serait prévue pour juin 2025. De plus, les précommandes ouvriraient le 9 avril, soit une semaine après le Nintendo Direct. Le document en question mentionne une page dédiée avec un compte à rebours jusqu’’à l’ouverture des précommandes et un bonus exclusif pour les acheteurs prévoyants : une pièce de collection offerte avec chaque réservation de la console.

Une demande massive attendue

Selon les documents internes, ce revendeur s’attend à une rupture de stock immédiate, malgré une production massive de Nintendo pour le lancement. Les allocations de stocks seraient limitées, ce qui pousserait les consommateurs à se ruer sur les précommandes.

Un certain flou subsiste toutefois sur la date exacte d’ouverture des réservations. Plus tôt cette semaine, une fuite de Best Buy Canada suggérait que les précommandes pourraient débuter le 2 avril, le jour même du Nintendo Direct. Cependant, cette information a rapidement été supprimée, laissant planer le doute sur une éventuelle erreur ou une modification de plan de la part de Nintendo.

Quoi qu’il en soit, il semble évident que les précommandes de la Switch 2 seront ouvertes très rapidement après le Nintendo Direct. Entre une forte demande anticipée et des stocks limités, les joueurs souhaitant mettre la main sur la prochaine console de Nintendo dès son lancement auront tout intérêt à être réactifs.

Le rendez-vous est donc fixé au 2 avril pour découvrir les informations officielles, avec une probable ouverture des précommandes dans les jours qui suivront.