La semaine se termine en beauté pour les fans de tactical RPG avec la sortie d’une démo jouable de The Hundred Line: Last Defense Academy sur Nintendo Switch. Disponible en Amérique du Nord et en Europe via le Nintendo eShop, cette version d’essai permet de découvrir les sept premiers jours de l’histoire sur les 100 que compte le jeu. De plus, la progression réalisée dans cette démo pourra être transférée dans le jeu complet lors de sa sortie.

Un nouveau trailer pour accompagner la démo

En plus de cette annonce, The Hundred Line: Last Defense Academy a également reçu un tout nouveau trailer. Narré par le personnage Hiruko Shizuhara, cette vidéo met en avant les mécanismes de combat ainsi que les activités annexes que les joueurs pourront pratiquer au quotidien.

Lorsqu’ils ne sont pas en train de défendre l’académie contre des monstres envahisseurs, les étudiants ont la possibilité d’explorer les installations scolaires. Takumi pourra notamment :

S’entraîner au combat virtuel dans la salle d’entraînement pour accumuler des Battle Points.

Améliorer les armes de sa classe dans le Garage.

Renforcer ses liens avec ses camarades pour augmenter ses statistiques en combat.

Les affrontements se déroulent de manière tactique, et les joueurs pourront accumuler du Voltage en attaquant ou en détruisant des ennemis. Ce Voltage permet d’exécuter des attaques spéciales dévastatrices. De plus, un système unique de « Last Resort » permet aux élèves de sacrifier temporairement leur vie pour infliger une attaque puissante, tout en générant du Voltage pour l’équipe. Heureusement, grâce à la technologie avancée de l’académie, tous les étudiants sont réanimés après chaque combat.

Un projet signé par les créateurs de Danganronpa et Zero Escape

Développé par XSEED Games, The Hundred Line: Last Defense Academy est prévu pour une sortie officielle le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch en Amérique du Nord. Ce jeu d’aventure tactique s’inscrit dans la lignée des productions sombres et intrigantes de Kazutaka Kodaka (Danganronpa) et Kotaro Uchikoshi (Zero Escape), proposant une narration intense et des dénouements teintés de désespoir.

Une histoire de survie et de sacrifices

Takumi Sumino, lycéen ordinaire, vit une existence tranquille jusqu’au jour où sa ville est attaquée par des monstres terrifiants. Une créature mystérieuse nommée SIREI lui offre alors un choix radical : s’empaler la poitrine avec une épée en échange du pouvoir de protéger ceux qui lui sont chers.

Propulsé dans la Last Defense Academy, une école isolée cernée par des flammes surnaturelles, il rejoint une unité de défense spéciale composée de 14 autres élèves. Leur mission : survivre pendant 100 jours et repousser les invasions ennemies. Pour se battre, ils utilisent l’Hemoanima, un sang muté leur conférant des capacités surhumaines. Mais jusqu’où seront-ils prêts à aller pour sauver le monde et retrouver leur vie normale ?

The Hundred Line: Last Defense Academy promet une expérience à la fois haletante et stratégique, où chaque décision pourrait changer le destin des protagonistes.