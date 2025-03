La célèbre série Trails fête son 20ème anniversaire avec un nouvel épisode de l’arc Calvard

Santa Ana, Californie (28 mars 2025) – NIS America, Inc. et Microids Distribution France sont heureux d’annoncer que The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (Steam, Epic Games Store et GOG) à l’automne 2025. Découvrez dès aujourd’hui la bande-annonce d’annonce pour un premier aperçu de ce nouvel opus marquant de la série Trails.

Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions sont de retour, et cette fois, c’est l’avenir de tout le continent de Zemuria qui est en jeu ! Ses habitants retiennent leur souffle à l’approche du lancement de la toute première expédition spatiale de l’humanité. Une invitation soudaine de Marduk à participer à un exercice d’entraînement va réunir Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer, et le Père Kevin Graham sur une trajectoire les menant droit vers les secrets les plus enfouis de Zemuria.

Leurs chemins seront différents, mais une même question les anime : que se cache-t-il au-delà de l’horizon ?

Tous les chemins mènent ici : Les destins venus de toute Zemuria s’entrelacent autour d’enjeux plus élevés que jamais alors que la série Trails entre dans son chapitre final !

: Les destins venus de toute Zemuria s’entrelacent autour d’enjeux plus élevés que jamais alors que la série Trails entre dans son chapitre final ! Un gameplay renouvelé : De nouvelles mécaniques de jeu comme Shard Commands, Awakening et Z.O.C., qui fige le temps, offrent une liberté d’action inédite en combat comme en exploration !

: De nouvelles mécaniques de jeu comme Shard Commands, Awakening et Z.O.C., qui fige le temps, offrent une liberté d’action inédite en combat comme en exploration ! Une équipe de rêve : Rassemblez des alliés venus de tout Calvard – et d’ailleurs – pour contrecarrer les plans d’Ouroboros dans le Grim Garten, un donjon que vous pouvez explorer avec une équipe entièrement personnalisée !

Informations sur le jeu :

Titre : The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Sortie : Automne 2025

Plateformes : Nintendo Switch, PS4, PS5, PC

Genre : RPG

Joueurs : 1

Langue des textes : Anglais

Langues audio : Anglais, Japonais

Classification : PEGI 18 (provisoire)

Éditeur : NIS America, Inc.

Développeur / Licencié : Nihon Falcom Corporation