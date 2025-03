Les amateurs de la série Tony Hawk’s Pro Skater attendent avec impatience la sortie du remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, espérant retrouver les sensations nostalgiques des opus originaux. Si les cartes, les tricks et le gameplay semblent bien être au rendez-vous, un élément crucial suscite la controverse : la bande-son du jeu.

Depuis plusieurs semaines, la liste des morceaux inclus dans cette version revisitée se dévoile progressivement. À ce jour, 40 chansons ont été annoncées, mais seulement 8 proviennent des versions originales de Tony Hawk’s Pro Skater 3 et 4. Un ratio jugé insuffisant par les fans les plus fidèles, qui expriment massivement leur mécontentement en ligne. Les critiques fusent sur les réseaux sociaux et les forums, certains regrettant l’absence de titres emblématiques comme Drunken Lullabies de Flogging Molly, Wish d’Alien Ant Farm ou encore The Boy Who Destroyed the World d’A.F.I.

L’une des décisions les plus contestées concerne la présence de certains groupes iconiques de la licence, mais avec des morceaux différents de ceux présents dans les jeux d’origine. Par exemple, Iron Maiden fait bien partie de la bande-son de ce remaster, mais The Number of the Beast de Tony Hawk’s Pro Skater 4 a été remplacé par 2 Minutes to Midnight. Un changement qui ne passe pas auprès de nombreux fans.

Face à cette vague de critiques, Tony Hawk lui-même a tenu à s’exprimer sur Instagram, défendant les choix musicaux de cette nouvelle édition :

« C’était mon choix d’inclure des chansons différentes des mêmes artistes présents sur la bande-son originale de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. J’espère que la découverte fera partie du plaisir, et qu’elle contribuera à l’impact de ces bandes-son, comme cela a toujours été le cas. Alors écoutez et profitez du voyage. Il y en aura encore plus… des anciennes et des nouvelles. »

Cependant, ce message ne semble pas avoir apaisé les esprits. Sur Reddit, un utilisateur a réagi :

« Je veux bien qu’il y ait de nouvelles chansons dans le jeu, mais le ratio est catastrophique. Seulement huit morceaux d’origine sur plus de 40, c’est moins d’un cinquième de la bande-son originale. »

Un autre commentaire sur Instagram résume le sentiment général d’une partie de la communauté :

« Bro, cette bande-son est nulle. Je garde mes originaux. Bravo, encore un bon moyen de ruiner une série légendaire. »

Malgré ces réactions négatives, tout espoir n’est pas perdu. Une seconde vague d’annonces de morceaux est prévue dans les semaines à venir. Peut-être que certains titres emblématiques feront leur retour et calmeront la colère des fans.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 est prévu pour une sortie le 11 juillet sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam, Battle.net et le Microsoft Store.