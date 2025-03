Un nouvel éclairage vient d’être apporté sur l’éphémère Halo DS, un projet qui n’a jamais vu le jour. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne serait ni Microsoft ni Bungie qui auraient mis un terme au développement, mais bien Nintendo.

Halo DS, un projet avorté

En 2007, Matt Casamassina, ancien rédacteur chez IGN, avait révélé l’existence de Halo DS. Pour prouver qu’il ne s’agissait pas d’une simple rumeur, il avait même diffusé une vidéo hors écran montrant une version jouable du jeu. À l’époque, les détails étaient rares, et de nombreuses spéculations entouraient l’identité du studio derrière ce projet mystérieux.

Grâce à une récente enquête de Did You Know Gaming, on sait désormais que c’est le studio N-Space qui était en charge du développement. Le travail a été mené entre fin 2005 et début 2006 par une équipe de cinq personnes pendant environ trois mois.

Une version DS fidèle à Halo

Selon l’un des développeurs interrogés par Did You Know Gaming, l’équipe avait mis beaucoup d’efforts pour retranscrire l’ambiance et le gameplay de Halo sur la Nintendo DS. Si la vidéo d’IGN montrait une adaptation de la carte multijoueur Zanzibar issue de Halo 2, N-Space avait également conçu un niveau solo inédit.

Un artiste VFX ayant travaillé sur le projet a révélé plusieurs éléments de gameplay qui étaient prévus :

Un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à six joueurs

Des véhicules pilotables, dont les Warthogs et les Ghosts

Des ennemis emblématiques tels que les Grognards armés de blasters et de grenades

Les Élites équipés de Sabres à énergie capables de tuer en un coup

Nintendo, le coupable inattendu

Ce qui rend cette histoire particulièrement intrigante, c’est que Microsoft et Bungie avaient donné leur accord pour que Halo DS existe. Mais selon l’artiste VFX interrogé, c’est Nintendo qui a mis fin au projet.

La raison exacte reste floue, mais il semblerait que Nintendo ait refusé d’investir dans la promotion du jeu, ce qui aurait conduit à son abandon pur et simple.

Un avenir pour Halo sur une console Nintendo ?

Aujourd’hui, la relation entre Microsoft et Nintendo est bien différente. Les deux entreprises ont collaboré sur plusieurs projets, notamment avec l’arrivée de Steve (Minecraft) et Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate, ainsi que la sortie de jeux Xbox sur Switch.

Récemment, une rumeur suggère que Halo: The Master Chief Collection pourrait débarquer sur la Nintendo Switch 2, marquant enfin l’arrivée de la franchise sur une console de Big N. Un rapprochement qui aurait été impensable à l’époque de la DS, mais qui semble aujourd’hui plus crédible que jamais.