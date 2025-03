Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 11.8GB

Caligo – 5.1GB

Battlefield Waltz – 4.2GB

The Renovator: Origins – 3.8GB

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy – 3.8GB

Dreamless Girl – 3.5GB

Korean Drone Flying Tour Jebu-do – 3.2GB

Space Truck Simulator – 2.9GB

Korean Drone Flying Tour East River – 2.9GB

The Sekimeiya: Spun Glass – 2.5GB

Pilo and the Holobook – 2.1GB

Sociable Soccer 25 – 1.7GB

Hot Rod Mayhem – 1.1GB

Korean Drone Flying Tour Ungdo – 984MB

Wind Story – 778MB

Street Food Restaurant Owner – 772MB

Is this Game Trying to Kill Me – 745MB

Psychiatric Prison Romance: Serial Killer Anime Girls Dating Sim – 737MB

Psychiatric Prison Romance: Serial Killer Anime Boys Dating Sim – 728MB

Lonestar – 718MB

Leo & Mia: Animal Rescue – 695MB

Pets and Friends – 438MB

Shopping Fever – 378MB

Forest Cafe – 376MB

Primitive Life Simulator – 349MB

Battle Puzzle 2048 – Space Girls – 347MB

Monument Valley 2 – 329MB

Monument Valley – 314MB

Skull Pirates: Adventures – 303MB

Make It Okonomiyaki – 274MB

Perfect Hand of Nostalpix – 224MB

I, Robot – 199MB

Secrets In Green – 155MB

Dagger Froggy – 135MB

Mahjong Cascade: Bamboo and Dragons – 81MB

Feudal Bros – Tonosama #1 – 71MB