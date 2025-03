Une nouvelle mini-collection dédiée à la série Octopath Traveler vient d’être annoncée, regroupant les deux jeux sur une seule cartouche.

Ce bundle est prévu pour l’Asie avec une jaquette en anglais. Les jeux prendront en charge plusieurs langues, dont l’anglais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié et le japonais. Comme tous les titres Nintendo Switch, cette version sera region-free, ce qui signifie qu’elle sera compatible avec toutes les consoles.

Le bundle physique Octopath Traveler 1 & 2 pour Nintendo Switch sortira la semaine prochaine, et les précommandes sont déjà ouvertes. Par ailleurs, si vous l’avez manqué, VGP propose également des réservations pour l’édition collector de Terrifier: The ARTcade Game, annoncée cette semaine.

Présentation des deux RPG de Square Enix

Octopath Traveler

Huit voyageurs. Huit aventures. Huit rôles à incarner

dans un monde inédit conçu par Square Enix. Partez à la découverte des histoires de chaque personnage et utilisez leurs compétences en combat comme en exploration. Choisirez-vous d’élargir vos horizons en tant que Marchand ou de traquer un traître en tant que Guerrier ? Où irez-vous ? Qui se joindra à vous ? Seul votre choix déterminera votre destin.

Incarnez un voyageur et héritez de ses forces et de ses épreuves. Exploitez les capacités uniques de chaque personnage pour interagir avec le monde et affiner votre stratégie dans des combats au tour par tour. Le charme envoûtant de la Danseuse attire des alliés en bataille, tandis que l’Apothicaire peut mélanger des objets pour soigner ou infliger des attaques explosives. Analysez les faiblesses ennemies pour briser leurs défenses et accumulez des Points de Boost à dépenser au bon moment afin d’amplifier vos capacités, enchaîner les attaques ou soutenir vos alliés. Chaque chemin est une aventure à part entière, à vous d’écrire la vôtre.

Octopath Traveler 2

Ce nouvel opus de la série Octopath Traveler est une suite indépendante du premier épisode, initialement sorti en 2018 et ayant dépassé les 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Il repousse encore plus loin le concept du HD-2D

, mélange unique de pixel art rétro et de graphismes 3D.

Dans le monde de Solistia, huit nouveaux voyageurs se lancent dans une aventure palpitante à l’aube d’une nouvelle ère. Où irez-vous ? Que ferez-vous ? Quelle histoire choisirez-vous d’écrire ?

Chaque chemin vous appartient. Forgez votre propre destin et découvrez ce qui vous attend au-delà de l’horizon.