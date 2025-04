Alors que la Nintendo Switch 2 se rapproche de son annonce officielle, les rumeurs s’intensifient autour des nouveautés qu’elle pourrait proposer. Parmi elles, une application de communication en ligne, connue sous le nom de code « Campus », refait surface à quelques heures du Nintendo Direct prévu pour le 2 avril 2025.

Campus : Un Nouveau Service de Communication ?

L’existence de « Campus » a d’abord été évoquée il y a plusieurs mois avant de tomber dans l’oubli, faute d’informations concrètes. Cependant, selon l’insider LiC du forum Famiboards, un récent datamining du kit de développement (SDK) de la Switch 2 aurait révélé de nouveaux éléments confirmant l’existence de cette application. L’objectif principal de Campus serait d’améliorer considérablement les fonctionnalités de communication en ligne de la Switch 2, un domaine dans lequel Nintendo a souvent été en retrait par rapport à la concurrence. Ce service viserait notamment une meilleure intégration du chat vocal et des interactions entre joueurs.

Un Miiverse 2.0 ? Pas Vraiment.

Si certains espéraient une résurgence de Miiverse, le réseau social autrefois présent sur Wii U et 3DS, il semblerait que Campus prenne une direction différente. Selon les informations dévoilées, l’application ne viserait pas à devenir une plateforme sociale, mais plutôt à offrir des outils de communication plus efficaces entre amis et partenaires de jeu.

Une Annonce Imminente ?

Avec le Nintendo Direct du 2 avril 2025 en ligne de mire, il est possible que Nintendo officialise Campus lors de cet événement. Des rumeurs évoquent même des fonctionnalités avancées, comme des groupes de discussion pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs abonnés au Nintendo Switch Online et un éventuel support au partage d’écran. Bien que ces informations restent à prendre avec précaution, elles laissent entrevoir une volonté de Nintendo d’élever son infrastructure en ligne à un niveau plus compétitif. Reste à voir si Campus fera partie des annonces majeures de ce Nintendo Direct tant attendu.