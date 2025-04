Microsoft et Nintendo entretiennent depuis plusieurs années une relation amicale, marquée par l’arrivée de jeux emblématiques comme Minecraft et l’intégration de Steve et Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, une rumeur récente suggère une collaboration encore plus marquante : l’arrivée de Halo: The Master Chief Collection sur la prochaine console de Nintendo, la Switch 2.

Un faisceau d’indices qui alimente les attentes

Depuis plusieurs mois, plusieurs sources fiables laissent entendre que la célèbre franchise de Microsoft pourrait faire son entrée sur la Switch 2. Si aucune annonce officielle n’a été faite, les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes, notamment grâce aux déclarations de personnalités influentes du secteur.

L’une des dernières à s’exprimer sur le sujet est Tom Warren, journaliste chez The Verge, lors d’un épisode du podcast The Xbox Two. Selon lui, Halo arriverait bien sur Switch 2, mais sous une forme encore indéterminée :

« Je ne sais pas si ce sera une ‘collection’, dans le sens où… Je ne m’attendrais pas à voir tous les jeux, disons cela ainsi. C’est probablement tout ce que je peux dire. »

Cette déclaration soulève plusieurs questions. Halo: The Master Chief Collection inclut actuellement Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach et Halo 4. Faut-il s’attendre à une version tronquée, à une distribution des jeux de manière individuelle, ou à une édition spéciale regroupant uniquement certains épisodes de la saga ?

Plusieurs scénarios possibles

L’une des hypothèses serait de voir Microsoft et Nintendo proposer les jeux Halo individuellement sur l’eShop de la Switch 2. Cette approche permettrait aux joueurs de choisir leurs épisodes préférés, mais pourrait aussi paraître moins attrayante qu’une compilation complète.

Une autre possibilité serait de proposer deux collections distinctes : l’une regroupant la trilogie originale de Halo développée par Bungie, et l’autre comprenant Halo: Reach, Halo 4, et peut-être même Halo 5: Guardians, qui ne fait pas partie de la version actuelle de la Master Chief Collection.

Un avenir proche pour une annonce ?

Avec un Nintendo Direct à l’horizon, les spéculations vont bon train. Si cette annonce ne se fait pas lors de cet événement, il est probable que Microsoft officialise prochainement ses plans concernant Halo sur Switch 2.

Quoi qu’il en soit, la perspective de voir Halo débarquer sur une console Nintendo marque une évolution majeure dans la stratégie de Microsoft, qui semble de plus en plus ouvert à l’idée d’étendre ses franchises phares à d’autres plateformes. Reste à voir sous quelle forme exactement cette arrivée se fera !