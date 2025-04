Les studios Hildring Studio et l’éditeur Noodlecake (Yes, Your Grace, art of rally) ont enfin annoncé la date de sortie de Sacre Bleu. Le jeu sera disponible en version digitale sur PC via Steam et sur Nintendo Switch dès le 17 avril 2025.

Un mousquetaire accusé à tort dans un Paris infesté de zombies

Dans Sacre Bleu, un complot contre la France a transformé l’aristocratie en zombies crachant de la bile ! Vous incarnez le capitaine des Mousquetaires, faussement accusé, et devez vous échapper de la prison de la Bastille avec l’aide de votre fidèle blunderbuss à propulsion vapeur. Avec l’aide de Joséphine, une brillante inventrice, vous plongerez dans une aventure aussi trépidante qu’absurde.

Caractéristiques principales

Des combats en bullet-time : ralentissez le temps et rebondissez en plein vol pour des affrontements stylisés !

: ralentissez le temps et rebondissez en plein vol pour des affrontements stylisés ! Un blunderbuss unique : utilisez-le à la fois comme arme et comme outil de plateforme.

: utilisez-le à la fois comme arme et comme outil de plateforme. Des notes de combat : améliorez vos performances pour réduire votre temps et atteindre des records de vitesse.

: améliorez vos performances pour réduire votre temps et atteindre des records de vitesse. Des environnements 3D stylisés : explorez une prison gigantesque, des armureries aux égouts remplis de secrets.

: explorez une prison gigantesque, des armureries aux égouts remplis de secrets. Des modifications de gameplay : débloquez des secrets qui changent votre style de jeu, comme des ennemis explosifs !

: débloquez des secrets qui changent votre style de jeu, comme des ennemis explosifs ! Un mode streamer : permet aux spectateurs d’ajouter du chaos à vos parties.

: permet aux spectateurs d’ajouter du chaos à vos parties. Des classements speedrun : affrontez des joueurs du monde entier pour le meilleur temps !

Hildring Studio : un amour du combat et du « français de comédie »

Basé dans un petit village enneigé en Norvège, Hildring Studio est un studio boutique qui se spécialise dans les jeux originaux. Leur objectif ? Créer des expériences ludiques chaleureuses et mémorables. Leur fascination pour les Mousquetaires leur permet de développer un système de combat chorégraphié inspiré de l’escrime et de la comédie française.

« Touche! … avec pamplemousse. »

Noodlecake : Un éditeur passionné de jeux indépendants

Noodlecake est un éditeur canadien spécialisé dans l’édition de jeux indépendants uniques sur plusieurs plateformes. Leur philosophie ? « Good people, great games. » En favorisant des relations solides avec les développeurs, ils s’assurent de produire des jeux de qualité.

Sacre Bleu promet d’être une aventure dynamique et bourrée d’action. Prêts à aiguiser vos talents de bretteur et à plonger dans l’histoire déjantée des Mousquetaires ? Rendez-vous le 17 avril 2025 pour tenter l’évasion ultime !