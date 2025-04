Les critiques sont unanimes : Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est une aventure à ne pas manquer ! Découvrez ce que les experts du jeu vidéo en pensent dans le tout nouveau trailer « Accolades ».

Une épopée galactique inoubliable

L’année est 2054. Après la destruction de la Terre par une guerre intergalactique, les survivants de l’humanité trouvent refuge sur la planète Mira. En tant que membre de la colonie New Los Angeles (NLA), votre mission est simple mais cruciale : aider à bâtir un nouveau foyer pour l’humanité tout en affrontant les dangers de ce monde inconnu.

Avec un monde ouvert immense et seamless réparti sur cinq continents aux paysages extraterrestres, l’exploration est au cœur de l’expérience. Des créatures colossales arpentent ces terres inhospitalières, offrant des défis de taille aux joueurs les plus aguerris.

Un gameplay enrichi et des combats stratégiques

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition met votre personnage au centre d’une histoire de science-fiction indépendante. Vous pourrez personnaliser son apparence, sa classe et son style de combat pour correspondre à votre approche du jeu. Grâce à un système de combat tactique et profond, chaque affrontement exige stratégie et adaptation.

L’un des moments forts du jeu réside dans la possibilité de piloter un Skell, un mécha personnalisable aussi efficace en exploration qu’en combat. Ces Skells offrent une verticalité impressionnante à la carte du jeu, permettant d’atteindre des zones autrement inaccessibles et d’affronter des ennemis titanesques avec une puissance de feu accrue.

Un monde vivant et connecté

Au fil de votre aventure, vous interagirez avec les habitants de New Los Angeles, développerez des affinités avec votre équipe et débloquerez des missions secondaires offrant de précieuses récompenses et équipements rares.

L’aspect multijoueur enrichit également l’expérience avec des fonctionnalités en ligne comme la formation d’escouades pour affronter des Global Nemesis Battles, des créatures surpuissantes nécessitant la coopération de plusieurs joueurs. De plus, vous pourrez recruter les avatars d’autres joueurs pour vous aider dans l’aventure solo.

Avec son monde gigantesque, son gameplay peaufiné et son univers captivant, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition s’annonce comme l’un des RPGs incontournables de la Nintendo Switch. Alors, êtes-vous prêt à explorer Mira et à façonner le destin de l’humanité ?