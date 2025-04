La version complète d’ELDEN RING, qui inclut SHADOW OF THE ERDTREE, sera disponible sur la console, ainsi que SHADOW LABYRINTH et TAMAGOTCHI PLAZA

Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui que trois titres arriveront sur Nintendo Switch™ 2. Avec ELDEN RING Tarnished Edition, le monde d’ELDEN RING, le jeu phénomène de Bandai Namco Entertainment et FromSoftware, lauréat de nombreux prix dont celui du meilleur jeu de l’année, arrive sur cette nouvelle console. Deux autres titres seront également disponibles sur Nintendo Switch 2 : SHADOW LABYRINTH, le nouveau jeu de plateforme et d’action qui propose une interprétation sombre et futuriste de PAC-MAN et d’autres jeux classiques d’arcade, ainsi que TAMAGOTCHI PLAZA, un nouvel opus de la fameuse série TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP.

ELDEN RING Tarnished Edition est une édition complète du jeu qui inclut ELDEN RING ainsi que son DLC ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE. Le titre proposera également de nouvelles armures, armes et options de personnalisations pour l’apparence de Torrent. ELDEN RING Tarnished Edition arrivera sur Nintendo Switch 2 en 2025. Les contenus additionnels de ce titre seront également disponibles sur d’autres plateformes.

Dans SHADOW LABYRINTH, le nouveau jeu d’action et de plateforme en 2D développé par Bandai Namco Studios, les joueurs pourront découvrir un monde rempli de secrets inspirés par une vision sombre et futuriste de PAC-MAN et d’autres icônes du jeu d’arcade. Le jeu est un voyage épique à travers un monde alien labyrinthique et hostile où des dangers inattendus comme familiers attendront les joueurs. Lors de leur exploration, ces derniers devront combattre et consommer les sombres créatures qui les entourent afin de devenir le prédateur ultime. La sortie de SHADOW LABYRINTH est prévue pour le 18 juillet 2025. Les précommandes ouvriront dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes. Les précommandes sur Nintendo Switch 2 seront annoncées ultérieurement.

Les Tamagotchis sont de retour dans TAMAGOTCHI PLAZA ! Les adorables compagnons de poche reviennent dans ce nouveau jeu décontracté de Bandai Namco Europe. Dans ce nouvel opus de la série TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP, les joueurs deviendront de véritables commerçants dans la ville de Tamahiko où ils rencontreront plus de 100 Tamagotchi et ouvriront une douzaine de boutiques différentes pour faire grandir leur réputation. TAMAGOTCHI PLAZA sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 27 juin 2025. Le jeu sera également compatible avec le jouet Tamagotchi Uni.