Annoncé lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, REANIMAL arrivera sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. THQ Nordic a dévoilé un tout nouveau trailer, accompagné de plusieurs captures d’écran inédites, permettant d’apercevoir l’univers sombre et angoissant du jeu.

Un nouveau cauchemar signé Tarsier Studios

Les créateurs de Little Nightmares et Little Nightmares II reviennent avec une expérience encore plus terrifiante. Dans ce jeu d’aventure et d’horreur en coopération, les joueurs incarneront un frère et une sœur tentant de retrouver leurs amis disparus. Le duo devra explorer une île cauchemardesque, naviguant en bateau et progressant à pied à travers des environnements oppressants. Survivre demandera ingéniosité et entraide pour résoudre des mystères et échapper à des forces obscures qui les traquent sans relâche.

Horreur et espoir

REANIMAL mise sur une atmosphère lourde et angoissante tout en racontant une histoire marquée par l’espoir et la rédemption. Le voyage des deux orphelins sera jonché d’obstacles terrifiants, mais aussi de moments d’humanité, dans une aventure où chaque pas compte.

Un monde fragmenté et sinistre

L’univers de REANIMAL promet d’être riche en exploration, offrant des lieux variés où chaque environnement raconte une partie de l’histoire. Tarsier Studios continue d’imposer son esthétique unique, combinant un level design soigné et une narration environnementale immersive.

Des monstres et des cauchemars vivants

Avec un style visuel reconnaissable entre mille, Tarsier Studios introduit une galerie de créatures cauchemardesques, directement inspirées du passé troublé des personnages principaux. Ces monstres incarnent leurs peurs les plus profondes, donnant lieu à des rencontres glaçantes et inoubliables.

Une coopération immersive

Personne ne devrait affronter l’horreur seul. REANIMAL propose un mode coopératif en ligne et en local, avec une caméra partagée et dirigée afin d’accentuer la tension et le sentiment d’enfermement.

L’arrivée de REANIMAL sur Nintendo Switch 2 promet une expérience de jeu unique et angoissante, fidèle à l’ADN de Tarsier Studios. Un titre à suivre de près pour les amateurs d’aventures sombres et de frissons !