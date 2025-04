Jouez à deux RPG acclamés par la critique n’importe où sur la très attendue nouvelle console Nintendo

Aujourd’hui, pendant le Nintendo Direct : Nintendo Switch 2, SQUARE ENIX® a annoncé que deux RPG acclamés par la critique, FINAL FANTASY™ VII REMAKE INTERGRADE et BRAVELY DEFAULT™ FLYING FAIRY HD Remaster, arriveront sur la nouvelle console. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est la version augmentée du premier volet du projet de remakes de FINAL FANTASY VII qui inclut un nouvel arc narratif se déroulant pendant les événements du jeu. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster fait renaître le titre culte de la Nintendo 3DS avec des graphismes améliorés et des nouveaux mini-jeux à découvrir. La dernière console de Nintendo permettra aux fans de jouer aux célèbres RPG de Square Enix où ils le souhaitent avec des graphismes et des textures améliorés sur l’écran plus grand de la machine.

Dans FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, les joueurs suivent l’histoire de Cloud Strife, un ancien SOLDAT devenu mercenaire, à travers Midgar, une ville alimentée par l’énergie mako, alors qu’il prête main-forte à un groupe de résistance clandestin du nom d’Avalanche dans son combat contre la sinistre compagnie Shinra. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également un nouvel arc narratif captivant, FF7R EPISODE INTERmission, consacré à Yuffie Kisaragi, une shinobi en mission d’infiltration à Midgar pendant les événements du jeu de base.

Avec plus de sept millions d’unités vendues à travers le monde, en éditions physiques et numériques, sur PlayStation et PC, cette nouvelle sortie marque l’arrivée du jeu sur console Nintendo et offre à de nouveaux joueurs l’occasion de découvrir le lauréat du RPG de l’année aux Games Awards de 2020*.

Sorti pour la première fois en 2012 sur Nintendo 3DS, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster livre une histoire inoubliable, des personnage iconiques conçus par Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, NieR:AutomataTM) et un innovant système de combat au tour par tour, “Brave & Default”, à une nouvelle génération de joueurs sur Nintendo Switch 2. Les fonctionnalités améliorées comprennent des graphismes optimisés et du nouveau contenu, parfait pour les fans de longue date souhaitant redécouvrir le monde de Luxendarc, et les nouveaux joueurs.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster se déroule à Luxendarc, un monde dans lequel quatre cristaux élémentaires maintiennent la paix et l’équilibre. Quand les ténèbres surgissent soudainement du Grand Gouffre qui a laissé un vide béant dans le monde, les Guerriers de la lumière embarqueront dans une aventure pour sauver le monde du désastre. Les joueurs rejoindront Agnès Oblige, la vestale du Cristal du Vent, Tiz Arrior un berger au grand cœur, seul survivant du Grand Gouffre qui a englouti sa ville natale, Édéa Lee, la fille unique du grand maréchal du duché d’Éternia, Ringabel, un jeune homme amnésique qui possède un mystérieux journal dans lequel sont consignés les événements futurs et Airy, une fée Cristalline, dans un voyage épique pour restaurer l’éclat des cristaux et la paix.

Les joueurs devront déployer leurs stratégies pour contrôler le déroulement de la bataille. Grâce au système innovant “Brave & Default” : Brave pour dépenser des Brave Points afin d’augmenter le nombre d’actions par tour, et Default pour accumuler un tour tout en renforçant ses défenses. Avec le système de classes qui propose plus de 20 classes uniques, les joueurs peuvent combiner différentes classes et capacités pour expérimenter une grande variété de compositions. Les combats au tour par tour haletants, qui peuvent être accélérés si le joueur le souhaite, sont sublimés par une bande son généreuse de Revo, faisant de BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster un incontournable pour les fans de RPG.