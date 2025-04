La journée d’hier a été riche en annonces sur la Switch 2 Direct et aux nombreux communiqués de presse, nous avons enfin découvert de précieuses informations sur la Nintendo Switch 2 : puissance, autonomie, affichage, sortie vidéo, et bien plus encore. Après une si longue attente, il y a beaucoup à analyser !

Si vous cherchez une analyse technique approfondie, Digital Foundry a publié une vidéo détaillée pour faire le point sur toutes ces nouveautés. Pendant plus d’une heure, trois experts reviennent sur les annonces du jour : HDR, taux de rafraîchissement variable, affichage 4K, batterie, stockage, manettes, ainsi que sur les jeux présentés. Bien qu’aucun d’eux n’ait encore eu l’occasion de tester la console en main propre, ils décortiquent les informations disponibles et livrent des analyses pointues.

Si vous voulez mieux comprendre les performances et le fonctionnement de la Switch 2, leur vidéo est comme souvent incontournable.