Lors d’une table ronde très suivie à New York, des responsables de Nintendo ont levé le voile sur deux technologies phares qui vont transformer l’expérience de la prochaine console hybride.

Un Focus sur les Technologies de Pointe

Lors d’une session spéciale organisée avec IGN, Takuhiro Dohta – directeur principal au sein du département de planification et de développement du divertissement – a confirmé que la Nintendo Switch 2 intégrerait la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) et offrirait une prise en charge du ray tracing. Ces technologies, déjà emblématiques dans le monde du gaming sur PC, offrent aux développeurs un ensemble d’options pour optimiser les performances et la qualité graphique des jeux.

« Nous utilisons la technologie de mise à l’échelle DLSS, un outil indispensable pour le développement de jeux aujourd’hui. Le hardware de la Switch 2 permet une sortie vidéo 4K maximale sur un téléviseur. Les développeurs peuvent ainsi choisir d’utiliser cette résolution native ou de la mettre à l’échelle via le DLSS. Tout cela leur offre de nombreuses possibilités. »

— Takuhiro Dohta

La réponse fut similaire pour le ray tracing :

« Oui, le GPU prend en charge le ray tracing. Comme pour le DLSS, cela offre une nouvelle option et un outil supplémentaire pour les développeurs. »

— Takuhiro Dohta

Ces déclarations confirment la volonté de Nintendo d’offrir aux studios de développement une grande liberté quant à l’utilisation des technologies avancées, sans imposer une configuration rigide dès le départ. Cependant, aucune précision n’a été donnée sur la version exacte du DLSS utilisée ni sur une éventuelle personnalisation pour la Switch 2.

Des Spécifications Techniques Qui Parlent d’Elles-Mêmes

Même si Nintendo reste volontairement discret sur certains aspects du hardware – Tetsuya Sasaki, directeur général de la division Développement technologique, précisant ne pas vouloir rentrer dans les détails – certains éléments clés émergent :

Puissance graphique accrue : Grâce à un processeur NVIDIA sur mesure, la Switch 2 affiche des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles de la première génération.

Support 4K et HDR : En mode TV, la console pourra atteindre jusqu’à 4K, tandis qu’en mode handheld, elle permettra un gameplay fluide à 120 FPS en 1080p.

Technologies AI avancées : Les Tensor Cores du GPU offrent des améliorations en temps réel via l’IA, notamment pour le DLSS et même pour des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et le détourage de l’arrière-plan lors des vidéoconférences.

Ces avancées, soutenues par plus de 1 000 années d’efforts cumulés par les ingénieurs – de la conception du système et du chip à la création d’APIs et d’outils de développement de classe mondiale – montrent l’ambition de Nintendo de redéfinir l’expérience hybride entre jeu sur TV et en mode portable.

Une Vision pour les Développeurs et les Joueurs

L’approche de Nintendo est résolument tournée vers la flexibilité. En laissant le choix aux développeurs d’exploiter ou non le 4K natif, le DLSS ou le ray tracing, l’entreprise ouvre la porte à une variété de styles graphiques et d’optimisations. Cela permettra à des studios de tailles et de visions différentes de proposer des expériences adaptées, que ce soit pour des graphismes ultra-réalistes ou pour des styles artistiques spécifiques.

De plus, la console se veut un outil de création puissant pour les développeurs, avec :

Des moteurs de jeu améliorés et des physiciens plus performants

Des APIs optimisées pour un développement plus rapide et efficace

Une gestion de la consommation énergétique optimisée grâce aux Tensor Cores

Un Impact sur l’Expérience Utilisateur

Pour les joueurs, les conséquences sont tout aussi excitantes :