Après de longs, très longs, trop longs mois d’attente, on a enfin eu un Nintendo Direct qui nous présentait cette fameuse Nintendo Switch 2. Les plans n’ont pas changé : la console sortira le 5 juin avec un gros line-up rempli d’éditeurs tiers, mais aussi quelques jeux Nintendo qui accompagneront le lancement. Bien entendu, il y a l’inévitable Mario Kart World, qui cristallise toutes les attentions et attentes. Moins de 24 heures après les annonces, nous avons testé la bête et de nombreux jeux. Nous allons essayer de revenir sur chacun d’entre eux. Mais avant tout, premier retour sur la console en main.

Un design familier, mais optimisé

De prime abord, la Nintendo Switch 2 ressemble beaucoup à la première itération. On retrouve la même philosophie hybride qui permet de jouer en mode portable, sur table ou en mode TV grâce à la station d’accueil. Mais quelques secondes suffisent pour voir que la console est plus grande et plus ergonomique. Avec ses dimensions de 166 mm x 272 mm x 13,9 mm, elle est plus confortable en main. Son poids reste contenu (534 g avec les Joy-Con 2), offrant un bon équilibre entre robustesse et maniabilité.

L’écran LCD de 7,9 pouces en Full HD (1920×1080) prend une place plus importante et affiche des images encore plus nettes. Même si les possesseurs de la Switch OLED pourront trouver un retour au LCD un peu frustrant, la prise en charge du HDR10 et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz sur certains titres font oublier ce détail.

Des Joy-Con revus et corrigés

Les Joy-Con 2 sont plus grands, plus ronds et surtout plus agréables en main. Fini le système de rails : Nintendo opte pour une fixation magnétique très efficace. L’ajout d’un bouton à l’arrière permet de les retirer facilement tout en garantissant une solidité accrue.

La véritable nouveauté, c’est le mode souris. Dans les jeux compatibles, les Joy-Con peuvent être utilisés comme des pointeurs précis, offrant une maniabilité proche de celle d’une souris d’ordinateur. J’ai testé cette fonctionnalité sur Metroid Prime 4: Beyond, et l’expérience était bluffante. L’immersion et la précision sont décuplées, ce qui pourrait changer la manière de jouer à certains jeux.

Une puissance accrue et un stockage revu à la hausse

Sous le capot, la Nintendo Switch 2 embarque un processeur personnalisé de NVIDIA, couplé à 256 Go de stockage interne (extensible via microSD Express jusqu’à 2 To). Cela permet des chargements plus rapides et une exécution plus fluide des jeux.

En mode TV, la console peut atteindre une résolution 4K (3840×2160) à 60 FPS, avec un support du DLSS et du ray tracing pour certains jeux. En mode portable, les titres optimisés peuvent tourner en 1080p à 120 FPS, un réel bond technologique pour une console Nintendo.

Verdict : une évolution qui en impose

La Nintendo Switch 2 n’est pas une révolution, mais elle améliore significativement son prédécesseur sur tous les points. Entre son écran plus grand, ses Joy-Con mieux pensés, son mode souris novateur et sa puissance revue à la hausse, elle s’annonce comme une véritable référence pour les années à venir.

Donkey Kong Bananza

Le Mario Odyssey que l’on n’attendait pas

La première chose qui saute aux yeux dans Donkey Kong Bananza, c’est son ADN commun avec Super Mario Odyssey. Des niveaux ouverts avec des objectifs variés, une exploration non linéaire, et surtout, un gameplay qui pousse à la créativité. Sauf qu’ici, tout passe par la destruction.

Contrairement à Mario, Donkey Kong ne joue pas sur la finesse et la précision, mais sur la puissance brute. Il peut creuser, frapper, jeter des morceaux du décor et même soulever des pans entiers du sol pour les utiliser comme projectiles. Les environnements sont quasi entièrement destructibles, et cette interactivité apporte une liberté grisante. À chaque instant, on a l’impression de pouvoir façonner le niveau à notre guise, un peu à la manière d’un Minecraft mais avec une dynamique beaucoup plus nerveuse.

Un monde vertical en constante évolution

L’une des idées les plus brillantes de Bananza, c’est sa structure à étages. Plutôt que d’explorer en largeur, on descend de plus en plus profond dans le monde de Donkey Kong. Chaque niveau est une couche à explorer, à détruire et à remodeler. Durant ma session, j’étais au niveau 100 et sur le point de passer au 101. Si ce chiffre annonce bel et bien plus de 100 niveaux, on tient peut-être là l’un des jeux les plus vastes de la licence.

Une prise en main énergique et intuitive

Donkey Kong est une véritable brute, et cela se ressent dans la maniabilité. Les boutons sont dédiés aux différentes attaques : Y pour frapper devant, X pour frapper en l’air, B pour attaquer vers le bas. Un temps d’adaptation est nécessaire, mais une fois la prise en main assimilée, on enchaîne les combos destructeurs avec une fluidité impressionnante. Mention spéciale à la possibilité de grimper sur certaines surfaces, une nouveauté qui ajoute une dimension stratégique bienvenue.

Une véritable démo technique pour la Switch 2

Si Donkey Kong Bananza ne cherche pas à être une claque graphique comme Metroid Prime 4, il n’en reste pas moins l’un des jeux les plus impressionnants techniquement de la console. La manière dont les niveaux se déforment en temps réel, sans chute de framerate, est un exploit. On imagine mal ce concept tourner correctement sur la première Switch, preuve que la nouvelle console de Nintendo a bel et bien franchi un cap.

Nos impressions : une surprise qui pourrait devenir un classique

On attendait un Mario, on a eu Donkey Kong. Et après avoir essayé Bananza, une évidence s’impose : c’est une véritable bombe en puissance. Avec son monde déstructible, son gameplay débordant d’énergie et son concept d’exploration verticale, le jeu pourrait bien devenir une référence de la plateforme 3D.

La Nintendo Switch 2 frappe fort dès le départ, et avec une sortie prévue le 17 juillet 2025, Donkey Kong Bananza pourrait bien être le premier grand hit de la console. Une chose est sûre : on a hâte d’en voir plus !

Mario Kart World

Le Nouveau Monde Ouvert de la Nintendo Switch 2

Mario Kart World casse les codes traditionnels en proposant un monde ouvert où les circuits ne sont plus des pistes isolées, mais des tronçons connectés formant un parcours global. Chaque Grand Prix est constitué de plusieurs segments qui se succèdent de manière fluide à travers des environnements variés : du désert aride, en passant par des forêts hantées, jusqu’à une ville marine aux allures vénitiennes. Cette structure novatrice offre un sentiment d’exploration continue, où chaque nouveau tronçon recèle des secrets et des raccourcis à découvrir.

Des innovations qui redonnent vie à la franchise

Le jeu intègre de nombreuses nouveautés qui viennent rafraîchir l’expérience. Parmi celles-ci, l’ajout d’objets inédits, comme la carapace dorée qui, en touchant un adversaire, dépose des pièces, et la simplification ergonomique où les carapaces vertes se maintiennent automatiquement à l’arrière du kart, libérant le joueur d’une contrainte inutile. Le mode Survie, quant à lui, met en scène 24 pilotes dans une course d’élimination progressive, transformant chaque tour en une véritable bataille de nerfs. Ces innovations, combinées à une personnalisation simplifiée des karts (la sélection se limite désormais au personnage et au véhicule), montrent que Nintendo sait repenser l’essence même du karting.

Une maniabilité impeccable et des nouveautés de contrôle

La nouvelle console brille également par la qualité de ses Joy-Con 2, qui sont plus grands, plus ergonomiques et se fixent facilement grâce à un système magnétique performant. La fonctionnalité « mode souris » permet d’utiliser les Joy-Con comme un pointeur précis, ce qui s’est avéré particulièrement utile dans certains jeux, offrant une expérience de pilotage plus intuitive et immersive.

Un lancement prometteur malgré quelques interrogations

Mario Kart World est sans conteste l’un des jeux de lancement les plus attendus pour la Nintendo Switch 2. Si le gameplay innovant et l’ouverture du monde apportent une bouffée d’air frais à la franchise, quelques questions subsistent. La sensation de lourdeur lors de certaines courses en mode 100cc et la structure, parfois trop rectiligne par rapport aux circuits classiques, pourraient freiner certains joueurs. Néanmoins, ces points sont largement compensés par l’originalité du concept et la fluidité technique de la console.

Nos impressions : un nouveau chapitre pour Mario Kart

En prenant part à cette session d’essai, j’ai été conquis par l’énergie débordante de Mario Kart World. C’est un jeu qui redéfinit le karting en proposant une structure ouverte, des innovations de gameplay et une qualité visuelle qui démontre le potentiel de la Nintendo Switch 2. Avec une sortie prévue le 17 juillet 2025 et un Nintendo Direct spécialisé en avril pour détailler encore le concept, ce nouvel opus s’annonce comme le jeu de lancement idéal pour la nouvelle console. Il combine habilement nostalgie et innovation, prouvant une fois de plus que Nintendo sait toujours comment surprendre ses fans.

Metroid Prime 4

Après près de deux décennies d’attente, Metroid Prime 4: Beyond se dévoile enfin, porté par l’expertise de Retro Studios. Récemment mis en avant lors d’une présentation dédiée, le jeu promet non seulement de respecter l’héritage de la saga, mais de le transcender grâce à une ambition technique et ludique inédite. Notre session avec une démo du titre confirme une chose : Samus Aran n’a jamais été aussi impressionnante.

Une Esthétique Sidérante, Mise en Lumière

Dès les premières secondes, Metroid Prime 4: Beyond assène un coup de massue visuel. L’ouverture transporte Samus sur la planète Tenmaar, où un avant-poste de la Fédération Galactique subit l’assaut des Pirates Spatiaux. Les flammes léchant les carcasses de vaisseaux, les reflets sur la visière de l’armure, les éclats de lumière des tirs plasma… Chaque détail est magnifié par une direction artistique minutieuse. Les environnements, riches en textures et effets de particules, plongent le joueur dans une atmosphère à la fois hostile et envoûtante.

La démo, axée sur une séquence d’infiltration, permet d’admirer des couloirs étincelants de stations spatiales, des grottes organiques grouillantes de vie extraterrestre, et des effets de lumière dynamiques qui redéfinissent les standards de la série. Même en mouvement, le frame rate reste d’une fluidité exemplaire, notamment dans un mode optimisé pour les puristes de la réactivité.

L’une des grandes innovations de Metroid Prime 4: Beyond réside dans son approche des contrôles. Le Mouse Mode, utilisant le Joy-Con droit comme souris gyroscopique, offre une précision chirurgicale pour les tirs et l’exploration. La visée s’effectue d’un geste naturel, permettant de verrouiller les cibles ou de scanner l’environnement avec une aisance inédite. Lors d’un combat contre des hordes de Pirates Spatiaux, cette mécanique brille : les ajustements millimétriques permettent d’atteindre des points faibles masqués, tandis que les déplacements tactiques restent intuitifs grâce au stick analogique.

Pour les nostalgiques, le schéma classique (verrouillage des cibles, Morph Ball, missiles) est fidèlement retranscrit, avec une ergonomie héritée de Metroid Prime Remastered. La transition entre les modes de contrôle est si fluide qu’il est possible de passer du Mouse Mode à une manette traditionnelle en cours de partie, sans rupture d’immersion.

Boss Fight : Aberax, un Défi à la Hauteur de la Légende

Le clou de la démo ? L’affrontement contre Aberax, une créature colossale infestée de parasites métroïdiens. Ce combat, mélange de stratégie et de réflexes, impose d’alterner entre tirs de précision, bonds évasifs et phases en Morph Ball pour éviter les vagues d’énergie. Les points faibles du boss, protégés par des boucliers intermittents, exigent une parfaite maîtrise du Mouse Mode pour être exploités.

La scène, épique, est portée par une bande-son orchestrale qui intensifie chaque phase du combat. Les feedback haptiques des manettes amplifient les impacts, tandis que les animations de Samus (esquives, screws attack) gagnent en réalisme grâce à un frame rate ultra-stable.

Malgré ses innovations, Metroid Prime 4: Beyond reste fidèle à l’essence de la série. Le scanner, outil clé pour percer les secrets des environnements, revient avec une interface retravaillée. Les énigmes, comme le déverrouillage de portes via des séquences de tirs précis, rappellent les fondations des opus précédents, tout en intégrant des mécaniques plus dynamiques.

Même la séquence d’introduction, où Samus explore une station spatiale en ruine, cultive cette alchimie entre tension et exploration. Les flashbacks narratifs, distillés via des hologrammes et logs audio, tissent une intrigue prometteuse, mêlant menace extraterrestre et mystères ancestraux.

Une Nouvelle Référence pour la Saga

Metroid Prime 4: Beyond n’est pas qu’une suite : c’est une renaissance. Entre prouesses techniques, contrôles redéfinis et respect de l’héritage, Retro Studios signe ici un titre qui devrait marquer un tournant pour la licence. La démo, bien que brève, laisse entrevoir une aventure ambitieuse, où chaque détail artistique et mécanique concourt à immerger le joueur dans la peau de Samus.

Vidéo short disponible ici.

Drag x Dive

Drag x Drive , un nouveau jeu de sport multijoueur qui nous plonge dans un univers totalement décalé. Dans ce titre, les joueurs sont répartis en deux équipes de trois, et chacun incarne un robot en fauteuil roulant. Le but ? Attraper la balle et la lancer dans un panier de style basket, avec la possibilité d’effectuer un dunk spectaculaire en allant vers une inclinaison située près du panier pour marquer des points bonus.

Le concept est original et audacieux. Dès le départ, le jeu se distingue par ses commandes innovantes : les manettes sont utilisées comme des souris, permettant de piloter avec une précision impressionnante. J’ai particulièrement apprécié cette approche, qui, bien qu’un peu fatigante au début, offre une prise en main intuitive une fois maîtrisée. Les mouvements de direction, la capacité à tourner en maintenant une seule manette, et la sensation tactile sont remarquablement réalistes grâce à un retour haptique bien calibré.

Cependant, l’expérience n’est pas sans défauts. Au cours de la session, j’ai constaté qu’il n’y avait pratiquement qu’un seul type de tir vraiment satisfaisant : celui qui consiste à foncer près du panier et à lancer la balle en effectuant un geste de poignet. Ce geste, bien qu’efficace, se distingue par son timing précis et semble être la seule option valable pour marquer. De plus, l’expérience multijoueur a été entravée par les contrôles aléatoires et désagréables du jeu.

L’idée derrière Drag x Drive est prometteuse : il s’agit d’une version revisitée du sport en 3v3, rappelant par certains aspects le concept de Metroid Prime: Blast Ball. Pourtant, en l’état actuel, le jeu semble trop dépendant d’une forte communauté pour fonctionner idéalement en ligne. Si une campagne solo ou des modes alternatifs de jeu venaient compléter l’expérience, cela atténuerait ces doutes.

En conclusion, Drag x Drive présente une approche intéressante du jeu de sport multijoueur, avec des commandes intrigantes et une idée originale de mêler action, compétition et mode souris. Cependant, le jeu devra surmonter le défi de trouver une DA moins fade et sans âme. Sorti cet été sur Nintendo Switch, il reste à voir si cette ambition trouvera le soutien de la communauté pour devenir un succès.

Les autres jeux

Nous avons eu la chance de tester de nombreux autres jeux sur Nintendo Switch 2. Sans pouvoir approfondir vraiment nos impressions, je vous laisse avec nos vidéos prises lors de nos sessions de test, trop courtes pour être vraiment significatives, mais qui, à chaque fois, nous ont bluffés par la qualité technique des portages.