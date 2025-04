Nintendo Switch 2 innove dans le monde des jeux physiques en introduisant un nouveau format : les « Game Key Cards ». Bien que les cartouches physiques continuent d’exister, ces nouvelles clés de jeu marquent un tournant dans la manière dont les jeux sont distribués et joués.

Qu’est-ce qu’une Game Key Card ?

Contrairement aux cartouches traditionnelles qui contiennent l’intégralité du jeu, une Game Key Card ne stocke aucune donnée. Pour jouer, il est nécessaire de télécharger le jeu depuis Internet – exactement comme une version digitale – tout en gardant la cartouche pour lancer le titre. Ce système hybride permet de profiter d’un support physique, tout en bénéficiant de la flexibilité et des mises à jour propres aux jeux numériques. Toutefois, il est impératif de disposer d’un espace de stockage suffisant sur la console pour le téléchargement.

Les Premiers Titres Confirmés

Deux jeux semblent pionniers dans l’utilisation de ce format :

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster : Prévu pour le lancement de la Switch 2 le 5 juin, ce titre arrive enrichi de nouveaux contenus, de techniques supplémentaires et de nouveaux boss, offrant une version améliorée du RPG déjà populaire sur Nintendo Switch.

Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition : Également prévu pour le 5 juin, ce titre de combat phare suivra la même logique en adoptant le format Game Key Card, selon des listings en Australie qui viennent confirmer cette tendance.

En outre, dans certains marchés comme l’Asie et le Japon, Elden Ring: Tarnished Edition adoptera également ce format. Bien que cela ne soit pas encore confirmé pour d’autres régions, la tendance laisse présager que d’autres jeux pourraient suivre cette voie.

Un Avantage Technique pour la Switch 2

La Nintendo Switch 2, plus puissante que son prédécesseur, est conçue pour gérer des jeux plus gros et graphically intensifs. Là où la première génération devait recourir à des versions « Cloud » pour certains titres exigeants, la nouvelle console permet de les faire tourner en local. Cependant, pour certains jeux, le passage aux Game Key Cards pourrait bien s’imposer, offrant aux éditeurs une solution flexible et innovante pour distribuer leurs jeux.

Un Format Hybride pour l’Avenir

Les Game Key Cards offrent un compromis intéressant entre le tangible et le numérique. En permettant aux joueurs de conserver un objet physique tout en profitant des avantages du téléchargement digital (mises à jour faciles, optimisation continue…), Nintendo réinvente la manière de consommer les jeux vidéo sur console. Reste à voir si ce format séduira un large public et s’il s’étendra à d’autres titres, notamment ceux développés par Nintendo lui-même.