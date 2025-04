Memories Off est une série de visual novel assez méconnue en occident et ayant pourtant débuté en 1999. Une série qui fête ses 25 ans cette année avec un opus inédit annoncé mais qui n’est pas le sujet du jour. Revenons un peu en arrière avec un certain SINce Memories: Off The Starry Sky, un spin-off se déroulant 10 ans après le dernier opus principal de la série et disponible depuis 2021 sur plusieurs plate-formes dont la Nintendo Switch au Japon. Le jeu sort finalement chez nous 3 ans après grâce à PQUBE. Nous avons pu mettre la main sur un exemplaire pour découvrir cette romance proposée par le studio Mages, qui est loin d’en être à son premier essai dans le visual novel.

Des étoiles plus ou moins brillantes sur Nintendo Switch

Soyons honnêtes avec vous, nous ne sommes pas familiers avec la série Memories Off ; nous savons simplement que SINce Memories: Off The Starry Sky est un spin-off de celle-ci. Un spin-off qui se détache suffisamment de la série de base pour que chacun puisse suivre l’histoire sans difficulté. Nous savons aussi pour sûr qu’il y a des clins d’œil subtils aux opus numérotés de la série. Nous ne les avons pas reconnus, mais cela ne nous a pas empêchés de suivre le récit de ce spin-off sans aucune difficulté. Nous imaginons que ceux qui connaissent la série seront bien plus comblés et s’amuseront d’autant plus de cette expérience à rechercher les différentes références passées. Ceci étant dit, pour connaître la série, il faut être un fan ayant eu accès à des traductions non-officielles, ou connaître le japonais.

En tant que spin-off éloigné des jeux numérotés, SINce Memories: Off The Starry Sky est en fait une belle première entrée en matière puisqu’il ne requiert pas de grandes connaissances de la série pour être joué. Un spin-off qui est aussi le premier jeu de la série Memories Off à sortir traduit officiellement hors du Japon. Pour un joueur français, il faudra se contenter d’une traduction uniquement en anglais. Autrement dit, le fait d’avoir officiellement une localisation et une sortie hors de l’archipel du jeu est une très bonne chose, mais la traduction seulement en anglais reste une barrière de taille pour un nouveau joueur francophone. Toutefois, soulignons que si vous êtes un fan de Visual Novel en 2025, la traduction en français n’est pas systématique même chez les éditeurs ayant les moyens de le faire. Ainsi, la traduction en français de ce style d’expérience reste encore un combat qu’il nous faut mener, mais avoir une version anglaise est déjà une victoire en soi.

Pour revenir sur SINce Memories Off the starry sky, l’intrigue se déroule dans la petite ville fictive de Sumisora, comme dans les autres opus numérotés. Nous développons l’histoire de Junya Mizumoto, un jeune homme ayant assisté à la mort de son frère aîné 1 an avant le début du récit. Nous débutons avec des fragments de souvenirs de notre héros sur cet incident, dont il ne se souvient pas nécessairement de tous les éléments après un blocage mémoriel naturel du cerveau suite à ce genre d’évènement traumatisant. Junya est un jeune adolescent qui semble vivre dans l’ombre de son frère reconnu et apprécié de beaucoup à Sumisora, et dont la perte se fait plus ou moins sentir dans son entourage. Une perte tout aussi importante pour notre héros, qui se sent responsable de cette perte et qui tente de remplacer son frère quitte à laisser de côté sa propre identité.

Chose qui ne plaît pas nécessairement à ses amies d’enfance, Chihaya Hojo, jeune héritière de la famille Hojo respecté à Sumisora, et Hinata Ise, jeune femme devenue attendante de Chihaya. De plus, la rencontre de Junya avec la jeune Azusa Satomi provoque également un genre de déclic en lui puisque la jeune fille semble connaître son frère aîné et n’accepte pas le fait que Junya le remplace. L’histoire se poursuit avec Junya croisant également le chemin de Chunyu Hang, une étudiante étrangère en échange à Sumisora et aussi Yuriko Oyama, une jeune idole semblant plus ou moins fuir son ancien quotidien à Sumisora. Comprenez donc que le développement du récit est influencé par les interactions que nous entreprenons avec les différentes héroïnes du jeu. Il y a quelques personnages secondaires masculins qui jouent des rôles importants selon les embranchements de l’histoire, mais n’envisagez pas forcément de conclure avec l’un d’eux. Le but étant surtout de vivre une romance avec une des héroïnes du jeu.

Comme les opus principaux, SINce Memories: Off The Starry Sky reste un VN de romance sur différents embranchements. Le récit change ainsi drastiquement selon les choix et les héroïnes avec lesquelles nous choisissons d’interagir. Chaque branche demande une belle dizaine d’heures d’investissement pour être parcourue en entier. Le début de l’histoire est très lent pour introduire chacune des héroïnes. Alors que nous avons pour projet d’aider Chihaya et Hinata à restaurer une vieille demeure familiale des Hojo, nous croisons ainsi les routes des autres héroïnes qui, selon nos choix, nous écartent de cet objectif pour développer l’histoire dans une autre direction, notamment avec Chunyu ou Yuriko. Sans spoiler et en vous laissant le plaisir de la découverte, nous aimerions dire que les différentes romances sont toutes intéressantes à développer et à suivre, mais la réalité c’est que le développement de chaque héroïne et de chaque embranchement est très inégal. Malgré le fait que le jeu crédite des auteurs de Visual Novel comme Steins Gates, il faut dire qu’il n’ont certainement pas de grande expertise en romance, et de cela découle un récit déséquilibré.

D’autant plus pour des héroïnes comme Yuriko, que nous rencontrons tardivement et dont l’histoire est ainsi moins longue et riche à suivre. Ceci étant dit, si nous nous attachons à chaque héroïne puis prenons plaisir à faire et refaire les jeux pour voir toutes les fins bonnes comme mauvaises, alors la durée de vie gonfle radicalement. Selon les choix et selon les embranchements, nous débloquons des scènes et des illustrations clés originales par l’artiste U35. Au-delà des illustrations de décors et des personnages plus ou moins expressifs accompagnant les dialogues, éléments classiques du Visual Novel, les illustrations clés, qui sont un autre élément classique du genre, permettent une emphase particulière avec des évènements et des situations clés du récit. Ils permettent aussi éventuellement un focus particulier sur des éléments de fan-service pour les éventuels fans de poitrines et de jeunes lycéennes dans le fond de la salle.

Globalement, la réalisation de Mages sur SINce Memories: Off The Starry Sky est très classique dans le Visual Novel. Juste une succession d’illustrations assez statiques avec du doublage pour donner un peu de vie à tout ça. Le chara-design et la palette de couleur des personnages fonctionnent à proposer un casting de personnages colorés aux personnalités diverses mais qui reprend les clichés des personnages de manga japonais. Nous avons ainsi une œuvre que nous pourrions très bien imaginer voire adapter en animation japonaise. Ceci étant dit, en comparaison à certains Visual Novel plus récents avec certainement un budget plus important que celui du studio Mages, il n’y pas de prise de risque sur la réalisation et juste une production très classique du genre. Pas de semblant d’animation constante des personnages et de l’environnement ou d’effort de mise en scène dynamique par exemple. Dans cette lignée du non risque, nous n’allons pas nous attarder sur le gameplay, qui s’articule autour de textes à passer et de choix à effectuer ayant une influence sur la direction que prend notre histoire. Une progression linéaire avec des embranchements donnant l’illusion d’une certaine ouverture de l’histoire et d’un peu de variété dans l’expérience.

Un effort plus important a été fourni sur la partie sonore, avec déjà un doublage japonais de bonne facture. Les voix donnent toujours bien plus de vie aux personnages que les illustrations, et la performance des doubleurs japonais est toujours de grande qualité. En accompagnant ça par les illustrations clés spéciales, les émotions émanant de certains moments de l’histoire n’en sont que décuplées dans la tristesse, dans la sympathie ou dans l’humour. Soulignons aussi les compositions de Takeshi Abo qui proposent ainsi des musiques véhiculant également une grande variété d’émotions. Permettant de renforcer la plupart des instants clés du jeu tout en étant relativement génériques lors des passages de tranches de vie très classiques et parfois très longues, notamment dans le début de l’intrigue. Une qualité inégale allant de pair avec le déséquilibre apparent des intrigues de chaque personnage du jeu.

SINce Memories: Off The Starry Sky est disponible sur l’eShop au prix de quarante euros.