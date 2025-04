Arcade Archives 2 RIDGE RACER débarque sur Nintendo Switch 2 dès le lancement prévu le 5 juin 2025, le même jour que la sortie de la nouvelle console. Ce classique d’arcade, initialement lancé par NAMCO en 1993 sur le légendaire System 22, revient sous une forme modernisée dans le cadre de la gamme Arcade Archives 2, qui propose désormais une interface repensée et plusieurs fonctionnalités modernes.

La version Switch 2 offre quatre modes de jeu au choix. Vous pouvez découvrir le mode ORIGINAL, fidèle à la version d’arcade, ou tester vos limites dans le mode HIGH SCORE et le mode CARAVAN. Le mode TIME ATTACK, axé sur la rapidité pour vaincre le boss final, est également au rendez-vous. Bien que le mode NETWORK permette en général de jouer en ligne, Ridge Racer reste un titre solo. Les amateurs auront également accès à la version DX du jeu, qui intègre la prise en charge d’un levier de vitesse en H et d’un embrayage, pour une expérience de conduite encore plus authentique.

Parmi les innovations apportées par Arcade Archives 2, on retrouve un affichage en 60 images par seconde, le support du VRR (Variable Refresh Rate) pour une fluidité optimisée, ainsi que plusieurs emplacements de sauvegarde permettant de conserver différentes parties simultanément. Une fonction de rembobinage est également intégrée, offrant aux joueurs la possibilité de revenir en arrière pour corriger une erreur, ainsi qu’une option de démarrage rapide qui permet de plonger directement dans l’action sans passer par les menus.

Issu de la riche histoire des jeux d’arcade, Ridge Racer, avec son gameplay nerveux et ses sensations de drift légendaires, a contribué à définir le genre et à lancer la carrière de nombreux simracers. Aujourd’hui, cette réédition dans le cadre de Arcade Archives 2 ouvre la voie à une nouvelle ère pour les jeux en 3D polygonale sur console, avec un catalogue qui comptabilise déjà 354 jeux en 2D, sans oublier les 108 titres ACA NeoGeo.

Disponible en téléchargement sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, Ridge Racer devrait être proposé à un prix situé généralement entre 7 et 10 euros. Par ailleurs, Ridge Racer 64 sera également accessible sur Switch 2 via le catalogue Nintendo Switch Online.