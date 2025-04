Après une arrivée tardive et plusieurs retards, Hogwarts Legacy avait finalement atterri sur Nintendo Switch fin 2023. Si le portage avait impressionné compte tenu du matériel vieillissant de la console hybride, il était évident qu’il s’agissait d’une version allégée, loin de l’expérience proposée sur consoles de salon nouvelle génération. Mais les fans de Nintendo peuvent se réjouir : l’édition ultime du jeu s’apprête à atterrir sur Switch 2.

Une sortie calée pour le lancement de la console

C’est lors du tout dernier Nintendo Direct que l’annonce est tombée : Hogwarts Legacy sera disponible sur Switch 2 dès le 5 juin 2025, soit le jour même de la sortie mondiale de la console. Une excellente nouvelle pour les joueurs qui attendaient de découvrir le jeu dans des conditions optimales sans passer par un autre écosystème.

Cette version Switch 2 proposera des visuels nettement améliorés, des temps de chargement réduits, ainsi que des commandes à la souris via les nouveaux Joy-Con, un ajout particulièrement apprécié par les amateurs de précision et de stratégie. D’autres « améliorations techniques » ont également été évoquées, sans détails pour le moment.

Un portage ambitieux pensé dès le départ

Selon une enquête de Game File, Avalanche Software travaille sur ce portage depuis environ un an, un temps de développement conséquent qui témoigne de l’importance accordée au titre par Nintendo. Interrogé sur le sujet, Jimmie Nelson, membre du studio Avalanche, confie que son équipe a rapidement obtenu de bons résultats sur Switch 2, ce qui les a poussés à viser plus haut.

« Nous avons commencé à partir de la version Switch. Nous avons obtenu de très bons résultats rapidement, mais nous savions qu’en important les assets haute résolution et en élevant la qualité des textures, de la lumière et du streaming du monde, nous pourrions proposer une version bien plus aboutie », explique Nelson.

Le passage à la Switch 2 permettra de supprimer plusieurs temps de chargement présents dans la version originale, notamment celui entre le monde ouvert et le village de Pré-au-Lard. L’exploration de Poudlard, elle aussi revue à la baisse sur Switch pour des raisons techniques, bénéficiera ici d’un retour à une structure plus fidèle aux versions PlayStation 5 et Xbox Series.

La Switch 2, nouvel eldorado pour les développeurs ?

La sortie de Hogwarts Legacy sur Switch 2 s’inscrit dans une stratégie plus large de Nintendo visant à séduire les studios tiers avec une machine plus musclée. Le studio Firaxis, en charge de Civilization VII, se montre d’ailleurs très enthousiaste. Pour Dennis Shirk, producteur exécutif du jeu, travailler avec Nintendo a été un vrai plaisir :

« Leur kit de développement est excellent, tout comme le support et les relations avec les développeurs. Ils voulaient absolument Civ sur Switch 2, car le jeu se marie parfaitement avec l’usage de la souris. »

La compatibilité du jeu avec le multijoueur crossplay renforce encore cette volonté d’unifier les expériences entre plateformes. Tout comme Hogwarts Legacy, Civilization VII sera disponible dès le lancement de la Switch 2.