Avec la Nintendo Switch 2, Big N ne se contente pas d’une simple mise à jour technique. La firme japonaise profite de cette nouvelle génération pour corriger plusieurs faiblesses de la Switch d’origine, dont une en particulier qui a souvent agacé les joueurs : la qualité de la connectivité Bluetooth.

Lors d’une table ronde entre développeurs et journalistes, Tetsuya Sasaki, responsable du design matériel de la Switch 2, a levé le voile sur les améliorations notables apportées à la partie sans fil de la console.

Une meilleure connexion grâce à plus d’antennes

Sasaki a confirmé que la connectivité Bluetooth de la Switch 2 est bien meilleure que sur la première Switch, grâce à une antenne plus grande et un plus grand nombre d’antennes dans la machine. Cette nouvelle configuration permet une transmission plus stable, plus rapide, et moins sujette aux pertes de signal, ce qui est particulièrement important pour les Joy-Con 2, mais aussi pour d’autres appareils Bluetooth comme les casques audio ou les manettes tierces.

“Le sans-fil dépend énormément de la taille et du nombre des antennes. Plus elles sont grandes, meilleure est la connexion. Nous avons pu faire cela sur Switch 2, et vous devriez remarquer une nette amélioration,” a expliqué Sasaki.

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont connu les petits décalages ou décrochages des Joy-Con, surtout sur les modèles plus anciens.

Joy-Con 2 : conçus de zéro pour une meilleure fiabilité

Outre la connectivité, les Joy-Con 2 ont été entièrement repensés, avec l’objectif clair de régler l’un des plus gros scandales de l’ère Switch : le Joy-Con drift. Bien que Sasaki reste discret sur les détails techniques, il indique que ces nouvelles manettes ont été reconstruites à partir de zéro pour offrir des mouvements plus amples et plus fluides.

“Comme vous avez pu le constater ou le ressentir, les nouveaux Joy-Con 2 ont été repensés entièrement pour proposer des mouvements plus grands et plus fluides,” a-t-il déclaré.

Même s’il n’a pas confirmé explicitement l’élimination du drift, cette reconstruction totale des Joy-Con laisse espérer que Nintendo a enfin trouvé une solution durable à ce problème qui a valu au constructeur des excuses publiques, plusieurs plaintes de groupes de consommateurs européens et américains, et des menaces de poursuites judiciaires.