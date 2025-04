On attendais Ubisoft pour le lancement de la Nintendo Switch 2 avec moult jeux, et finalement, on a « que » Star Wars Outlaws qui arrivera « en 2025 ».

Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars en monde ouvert, s’apprête à débarquer sur la Nintendo Switch 2 en 2025. Développé par Ubisoft, ce jeu d’action-aventure vous plonge dans l’univers galactique comme jamais auparavant. Dans Star Wars Outlaws, incarnez Kay Vess, une contrebandière astucieuse interprétée par Humberly González, accompagnée de son fidèle compagnon Nix, doublé par Dee Bradley Baker (connu notamment pour Star Wars: The Bad Batch™). Ensemble, vous tenterez de réaliser l’un des plus grands casse de la Bordure Extérieure, dans une quête pour démarrer une nouvelle vie loin des griffes des syndicates criminels de la galaxie.

Star Wars Outlaws offre un monde ouvert dans lequel vous pourrez explorer des lieux emblématiques, mais également découvrir de nouveaux environnements regorgeant d’activités et de secrets. Des villes animées aux cantinas bondées, en passant par des paysages extérieurs vastes et périlleux, chaque zone propose son lot de défis et d’aventures. Vous aurez l’opportunité de participer à des missions à haut risque, où chaque choix influencera votre réputation dans l’univers du crime galactique.

L’expérience de jeu repose sur plusieurs piliers essentiels : l’exploration, le combat, l’infiltration et le pilotage. Dans Star Wars Outlaws, vous devrez faire preuve de ruse pour surmonter vos adversaires. Que ce soit en engageant des combats à l’aide de votre blaster, en optant pour une approche furtive grâce à divers gadgets ou en déjouant vos ennemis par des stratégies ingénieuses, chaque affrontement est conçu pour tester votre habileté et votre capacité d’adaptation. Le jeu offre également des séquences de pilotage intenses, à bord du vaisseau Trailblazer, où les duels spatiaux contre l’Empire et d’autres ennemis rythmeront votre aventure.

Bien que Star Wars Outlaws soit déjà disponible sur Ubisoft+ Premium, Xbox Series X|S, PS5, Amazon Luna et PC via Ubisoft Connect, Epic Games Store et Steam, le passage à la Switch 2 permettra aux joueurs de profiter de ce titre avec les améliorations apportées par la nouvelle plateforme, notamment en termes de performances graphiques et de fluidité, ainsi que de potentielles mises à jour futures qui intégreront les dernières fonctionnalités du jeu.