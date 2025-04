Tout possesseur de Nintendo Switch en viendra un jour à cette conclusion : jouer avec les Joy-Con peut rapidement montrer ses limites, surtout sur de longues sessions ou pour les jeux qui demandent de la précision. Le Pro Controller de Nintendo est l’alternative idéale… mais pas forcément accessible à tous les budgets. C’est là que des marques tierces comme Snakebyte entrent en jeu, avec des manettes comme la Game:Pad S filaire, affichée autour de 25 à 30 €, bien en dessous de la concurrence officielle. Reste à voir si le rapport qualité/prix tient la route.

Une manette à petit prix, mais à quel coût ?

Design et prise en main : entre inspiration PlayStation et plastique bon marché

La Snakebyte Game:Pad S adopte un design compact et symétrique qui rappelle fortement celui d’une DualShock 4 de chez Sony. Les deux sticks analogiques sont placés côte à côte, ce qui plaira aux habitués de la PlayStation, mais pourra dérouter les joueurs habitués au layout asymétrique du Pro Controller ou des Joy-Con.

La coque est faite d’un plastique dur, au toucher un peu cheap. Si la manette semble solide et peut probablement encaisser quelques chutes, elle reste sujette aux traces de doigts et aux rayures. Les finitions sont correctes sans être parfaites : certaines jointures sont légèrement décalées à l’œil nu. On regrette l’absence de texture ou de grip sur les poignées, ce qui peut vite devenir désagréable en cas de mains moites ou de longues sessions de jeu estivales.

Côté ergonomie, la manette s’en sort presque plutôt bien. Malgré sa petite taille, elle reste confortable à tenir, y compris sur plusieurs heures. Les gâchettes ZL et ZR, en revanche, sont moins bien intégrées : elles dépassent un peu trop et ne suivent pas la courbe naturelle de la manette, ce qui nuit au confort global.

Fonctions et compatibilité

La Game:Pad S est une manette filaire, livrée avec un câble USB-C long de 3 mètres (9,8 pieds). Une bonne nouvelle pour ceux qui jouent loin de l’écran. Elle fonctionne exclusivement en mode docké : inutile de l’envisager pour du jeu en mode portable.

Elle propose une fonction vibration (non HD), un bouton de capture d’écran dédié, ainsi qu’un mode turbo très simple à configurer (maintenir le bouton « Turbo » + le bouton à affecter). Cela pourra séduire les joueurs de beat’em up ou de shoot’em up. En revanche, pas de gyroscope, donc exit les jeux demandant des contrôles par mouvements (Splatoon, Zelda: BOTW pour la visée, etc.).

Performances en jeu

Testée sur plusieurs titres variés comme Dragon Quest XI, Xenoblade Chronicles 2, Monster Hunter Rise, Ni No Kuni ou encore Luigi’s Mansion 3, la manette répond très bien. Aucun souci de latence ou de mauvaise reconnaissance des touches.

Cependant, l’absence de gyroscope s’est fait sentir sur certains titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, où la visée via mouvement peut vraiment faire la différence. De même, la qualité de vibration est basique et ne rivalise en rien avec la technologie HD Rumble du Pro Controller.