GungHo Online Entertainment America a annoncé que la LUNAR Remastered Collection – une collection de deux classiques du JRPG : LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete – sortira physiquement et numériquement le 18 avril 2025 sur la Switch. Aujourd’hui, une toute nouvelle bande-annonce a été publiée pour présenter les riches histoires contenues dans les deux jeux. Retournez dans les étoiles et aidez Alex et Hiro à combattre les forces irrésistibles du mal dans deux aventures légendaires. Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Modernisation et améliorations

Développée à l’origine par GAME ARTS pour la PlayStation 1, cette remastérisation apporte des améliorations modernes tout en conservant l’essence des jeux d’origine :

Nouvelles voix anglaises .

. Support en écran large .

. Art en haute définition pour les pixels et les animations.

pour les pixels et les animations. Mises à jour QoL (Quality of Life) , incluant des réglages personnalisables pour les combats et les stratégies.

, incluant des réglages personnalisables pour les combats et les stratégies. Deux nouvelles langues de sous-titres : le français et l’allemand, en plus du japonais et de l’anglais.

Caractéristiques principales de la LUNAR Remastered Collection