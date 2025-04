Parmi les annonces marquantes du dernier Nintendo Direct, Street Fighter 6 a surpris tout le monde en confirmant son arrivée sur Nintendo Switch 2 dès le 5 juin 2025, soit le jour du lancement mondial de la console. Le célèbre jeu de combat de Capcom franchit donc un nouveau cap en s’installant sur la future génération de la console hybride, et cette version Switch 2 promet une expérience aussi complète que dynamique.

Une version impressionnante pour une console portable

La question qui brûle toutes les lèvres : à quoi ressemble cette version Switch 2 par rapport aux autres plateformes ? Un comparatif vidéo récemment diffusé montre que le rendu graphique se situe quelque part entre les versions PS4 et PS5. Si la fluidité et le niveau de détail ne rivalisent pas tout à fait avec la version haut de gamme sur PlayStation 5, le portage reste visuellement très solide, et surtout fidèle dans son gameplay.

L’essentiel est là : des animations percutantes, des effets visuels spectaculaires, et une réactivité au poil. Autrement dit, la Switch 2 s’annonce clairement comme une plateforme viable pour les amateurs de jeux de combat.

Street Fighter 6 en mode nomade, avec des nouveautés

Avec Street Fighter 6 sur Switch 2, Capcom n’a pas juste fait un portage graphique : le jeu s’adapte pleinement aux spécificités de la console et de ses Joy-Con 2. Plusieurs modes exclusifs ou adaptés viennent enrichir l’expérience :

Match sans fil local – Un contre un : jouez avec un ami à proximité sans passer par internet. Affrontez vos rivaux en face-à-face, chacun sur sa console Switch 2.

Match Avatar local : votre avatar personnalisé du mode World Tour devient un véritable combattant dans des duels en local. Un excellent moyen de mettre à l’épreuve les techniques apprises au cours de votre aventure solo.

Mode Tabletop : grâce aux Joy-Con détachables, affrontez vos amis en posant la console sur une table. Parfait pour des sessions rapides à deux.

Gyro Battle : une nouveauté amusante utilisant les contrôles gyroscopiques des Joy-Con 2. Bougez, esquivez, et attaquez en bougeant vos mains — une façon originale de jouer, accessible même aux débutants.

Calorie Contest Mode : le mode le plus inattendu ! Dans cette compétition déjantée, vos mouvements physiques avec les Joy-Con permettent de remplir une jauge de calories. Enchaînez les coups spéciaux et les attaques pour brûler des calories virtuelles, dans un mix entre combat et activité physique.

L’expérience complète, partout et à tout moment

Que vous soyez vétéran de la série ou simple curieux, cette version Switch 2 de Street Fighter 6 se présente comme la plus polyvalente à ce jour. Grâce à ses contrôles adaptés (Classique, Moderne, ou Dynamique), sa portabilité, et ses modes exclusifs, elle s’adresse à tous les types de joueurs.

Le fait de pouvoir s’affronter n’importe où, sans connexion, ou même de participer à des batailles originales en bougeant réellement les bras, donne à Street Fighter 6 sur Switch 2 un nouveau souffle, sans jamais trahir son ADN compétitif.